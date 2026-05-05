広大な北海道の絶景を巡る旅に、最強の味方が登場します。NEXCO東日本北海道支社は、北海道内の高速道路が定額で乗り降り自由となるドラ割「道トクふりーぱす×北海道レンタカーセットプラン」を、2026年5月8日(金)から販売開始します。道内の高速道路全線が定額で乗り降り自由になるこのプラン。注目すべきはその圧倒的な価格設定で、例えば普通車4日間の利用なら7,700円と、通常のフリーパスより3,000円もお得に設定されています。

北海道地区レンタカー協会連合会加盟店舗でETC車を利用する方が対象となり、広大な北海道をレンタカーで周遊する旅行者にとって非常に魅力的な交通手段となります。移動コストを大幅に抑えられる本プランで、北海道観光がより手軽で活発になることが期待されます。

北海道全線の高速道路が定額で乗り放題に！

NEXCO東日本北海道支社と北海道地区レンタカー協会連合会は、ドラ割「道トクふりーぱす×北海道レンタカーセットプラン」を2026年5月8日(金)より販売開始します。

本プランは、北海道地区レンタカー協会連合会加盟の指定店舗（※2ページ目に表示）でレンタカーを利用する方を対象とした、ETC車限定の割引プランです。北海道内の高速道路全線が定額で乗り降り自由となるため、広大な北海道を車で周遊する旅行者にとって非常に魅力的な内容となっています。

ドラ割「道トクふりーぱす×北海道レンタカーセットプラン」対象エリア（イメージ）

プランの概要と料金体系

利用期間は2026年5月8日(金)〜2027年4月7日(水)まで設定されており、最終の利用開始日は2027年3月31日(水)です。ただし、お盆や年末年始、3連休などの交通混雑期は除外されます。販売価格は日数と車種に応じて設定されており、例えば4日間の利用であれば、普通車は7,700円、軽自動車等は6,200円となります。

通常の「道トクふりーぱす（A期間）」を利用した場合、普通車4日間で10,700円かかるところ、本プランでは3,000円もお得に利用可能。5日間の場合は普通車9,600円、軽自動車等7,700円と、長期間の旅行にも対応しています。

プランの詳細・料金表（普通車/軽自動車）

・4日間 7,700円/6,200円

・5日間 9,600円/7,700円

・6日間 11,600円/9,300円

※利用対象：北海道地区レンタカー協会連合会に加盟する指定店舗（駅レンタカー、トヨタレンタ、ニッポンレンタ等）を出発店舗とする方。

※除外期間：お盆、シルバーウイーク、年末年始、3連休等の交通混雑期

お得なご利用特典も見逃せない

単に高速料金が割引になるだけでなく、様々な付加価値が用意されている点も特徴です。平日の利用期間でお申し込み・利用をした場合、ドラ割販売価格の15％分のETCマイレージポイントが追加付与されるキャンペーンが実施されています。

また、NEXCO東日本オフィシャルクレジットカードである「E-NEXCO pass」を利用すると、通常のポイントに加えてさらにE-NEXCOポイントが50Pプレゼントされます。さらに、シーニックバイウェイルート上の施設や北海道内各地の観光施設、飲食店などで割引サービスなどの優待特典が受けられるほか、利用後アンケートに回答すると抽選で10名にクオカード2,000円分が当たる企画も用意されています。

北海道の道のイメージ（画像：PIXTA）

レンタカー利用とETCの親和性、北海道観光の活性化に期待

広大な面積を誇る北海道の観光において、レンタカーによる移動は欠かせない選択肢の一つです。本プランは、レンタカーと高速道路の利用をセットで促進することで、旅行者の移動コストを削減し、道内各地への広域な回遊性を高める狙いが見て取れます。

特に、指定されたレンタカー店舗を出発店舗として予約し、利用者自身のETCカードを使ってスマートフォンなどから利用前までに申し込むというシステムは、事前の複雑な手続きを省き、旅行中の柔軟なスケジュール変更にも対応しやすくなっています。

また、各種優待特典や「平日のみの利用期間でのETCマイレージポイント追加付与」などを組み合わせることで、平日や閑散期への利用分散を図る意図も感じられます。週末に集中しがちな観光需要を平日に分散させることは、受け入れ側の施設にとってもメリットが大きく、北海道観光全体の持続可能な活性化に寄与する取り組みとして非常に注目されます。

お得に高速道路を活用して、北海道の絶景やグルメを余すことなく堪能する旅行計画を立ててみてはいかがでしょうか。

「道トクふりーぱす×北海道レンタカーセットプラン」対象レンタカー店舗一覧

どこまでも続くまっすぐな道と、四季折々の絶景。北海道ドライブの醍醐味を、コストを気にせず味わえるのが今回の新プランです。5月8日以降の旅行を計画しているなら、まずは「指定のレンタカー店舗」をチェックし、自身のETCカードを忘れずにパッキングしましょう。定額乗り放題の自由を手に入れて、2026年の北海道を思う存分駆け抜けてみてください！

（画像：NEXCO東日本のHPより）

鉄道チャンネル編集部

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