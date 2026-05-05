「なこなこカップル」として人気…離婚発表 こーくん心境「なごみと過ごした日々があったからこそ」【報告全文】
インフルエンサーのこーくん（28）が5日、自身のインスタグラムを更新し、なごみ（26）との離婚を発表した。
【写真】なごみ、こーくんと離婚 これからについて記す（全文）
2人は、YouTuber「なこなこカップル」として人気を集め、2024年3月の『東京ガールズコレクション』で公開プロポーズ。同年10月に結婚を発表。25年2月に「なこなこチャンネル」の活動を終了していた。
■こーくん 報告全文
僕たちは、夫婦で話し合いを重ねた結果、それぞれの未来のために別々の道を歩むことに決めました。
9年という長い歳月、共に笑い、挑戦し、心の底から愛せる人に出会えたこと、全てが大切でかけがえのない思い出です。
なごみと過ごした日々があったからこそ、今の僕があります。
これからもなごみが僕の一番の理解者であることは変わりません。
これまで僕たちを支えてくださった皆さん、温かい応援を本当にありがとうございました。
これからはそれぞれの場所で、 新しい挑戦を続けていきます。
今後ともなごみ、そして僕をどうぞよろしくお願いいたします。
【写真】なごみ、こーくんと離婚 これからについて記す（全文）
2人は、YouTuber「なこなこカップル」として人気を集め、2024年3月の『東京ガールズコレクション』で公開プロポーズ。同年10月に結婚を発表。25年2月に「なこなこチャンネル」の活動を終了していた。
■こーくん 報告全文
僕たちは、夫婦で話し合いを重ねた結果、それぞれの未来のために別々の道を歩むことに決めました。
9年という長い歳月、共に笑い、挑戦し、心の底から愛せる人に出会えたこと、全てが大切でかけがえのない思い出です。
なごみと過ごした日々があったからこそ、今の僕があります。
これからもなごみが僕の一番の理解者であることは変わりません。
これまで僕たちを支えてくださった皆さん、温かい応援を本当にありがとうございました。
これからはそれぞれの場所で、 新しい挑戦を続けていきます。
今後ともなごみ、そして僕をどうぞよろしくお願いいたします。