【牡牛座】週間タロット占い《来週：2026年5月11日〜5月17日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年5月11日〜5月17日）の【牡牛座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年5月4日〜5月10日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では制限されます』
｜総合運｜ ★★★★☆
周囲の人達のゴタゴタはできるだけ見ないようにしていきます。冷静に距離をとっているのですが、表向きは自由奔放なキャラクターを装うでしょう。仕事や公の場では自分の存在を興味を持ってもらえることが多いです。でも価値観が合わないので、離れたい気分になるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
束縛や監視をされてよそ見ができないです。人気がアップしても掴めないままになるようなので、結論を焦らない方が良いでしょう。シングルの方は、こちらの良い所を沢山知ってくれている人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がどんどんこちらの色に染まっていきます。
｜時期｜
5月13日 アプローチされる ／ 5日15日 ハッピー
｜ラッキーアイテム｜
枝豆
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞