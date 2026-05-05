「ミスマガジン2021」審査員特別賞受賞の女優大島璃乃（25）が5日までに、自身のインスタグラムを更新。氣志團との記念フォトを公開した。

「先日、LINE CUBE SHIBUYAにて開催された氣志團現象25周年記念ツアー『四半世氣少年』にお邪魔させていただきました」と報告。「今回、ライブで大好きな曲が聴けて、思わず一人で『きたっ……ハート』と呟き、大興奮して歌って踊りました」と振り返った。「そして4月26日は綾小路翔さんのお誕生日 おめでとうございます！！！ ライブ会場の皆さんと一緒にお祝いできて、すごく嬉しかったです 幸せな時間でした！！！」と氣志團メンバーらの“センター”でハートマークをつくって笑顔を見せるショットを披露した。

さらに「また踊れる曲を増やして、ライブにお邪魔させていただきます 永遠の放課後をまた一緒に過ごさせてくださいっ」と願った。

ファンやフォロワーからも「正式入團おめでとうございます」「美女と野獣」「すごい、なんかお姫様感でてます」「すげぇコラボ」「凄すぎます」「綺麗で可愛い」「顔の小ささ半端ねえ」などのコメントが寄せられている。

大島は群馬・桐生市出身で、高校在学中に芸能活動を開始。18年4月に桐生まち映画「祭のあと、記憶のさき」の高校生役で映画初出演。同7月にはあしかがまちドラマ「音が回る」「229回のホント」でドラマ初主演。「ミスマガジン2021」で審査員特別賞を受賞した。TBS系「王様のブランチ」リポーターなども務め、24年3月には「桐生市魅力大使第1号」に就任。映画やドラマなどに加え、グラビアなどでも活躍中。特技の着物の着付けでは世界大会に出場した腕前。水泳や陸上などスポーツも得意。SNSでは水着や浴衣姿、プライベート写真なども投稿している。身長153センチ。血液型A。