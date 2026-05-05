＜結構ムズカシイ調味料＞オイスターソースは何に使えばいいの？使い方を教えてください
ネットや雑誌で見かけたレシピ。「これいいかも！」と作ってみようと詳細を見ていると、あまり馴染みのない調味料がある。そのようなとき、みなさんはどうしていますか？ とりあえず購入してみたものの、出番がなくなり宝の持ち腐れに……。なんて声も聞こえてきそうなお悩みが届きました。
『オイスターソースって使う？ 一体、何に使えばいいの？』
よく耳にする割に、日常使いしない調味料はいろいろありますよね。投稿者さんにとっては“オイスターソース”がまさにそれだったようです。さあ、オイスターソースの達人のママさんたち、出番ですよ〜。宝の持ち腐れになっている“オイスターソース”に救済の手を！
『中華料理でよく使うよ。炒め物に便利』
『炒め物に少し使ったり唐揚げの下味に漬け込むときに使ったりする。あと、餃子のタネに入れるとか案外なんにでも使えるよ。でもオイスターソースって普段はなくても大丈夫な調味料だよね〜』
ママたちからは炒め物で使うといった声が目立ちました。料理のジャンル的には中華料理がうってつけなのだそう。たしかにネットや雑誌のレシピを思い出すと、中華的な味付けの際に登場している気がしますね。シンプルでわかりやすいところだと、焼き飯や野菜炒めなどの味付けに使ってみるとよさそう。
オイスターソース、隠し味としても活躍する
『おでんのつゆに隠し味程度に少しだけ入れている』
『和風の煮物や鍋、カレーの隠し味にも使うよ』
なんと中華料理系や炒め物系の味を決める調味料としてだけでなく、まったく想像もつかないジャンルの隠し味にもオイスターソースは活躍してくれるのだそう。筆者もオイスターソースは常に冷蔵庫にスタンバイさせている方ですが、ここまで他ジャンルなメニューの隠し味に使えるとは……驚きです。よく考えると、隠し味となる調味料って、驚くような物が合うケース、意外にありますよね。オイスターソースは牡蠣（カキ）を凝縮した旨味と塩気、特有のコクがありますので、既存の献立の味に奥行きや深みを出してくれるのかも。ぜひ試してみたいですね。
「オイマヨソース」とは
『オイスターソースとマヨネーズで炒めたら、何でもそれなりにおいしくなるよ』
『オイマヨソースにしか使ったことがないです』
突然登場した“オイマヨソース”というワード。その名前の通り“オイスターソース”と“マヨネーズ”の2つを混ぜ合わせた万能調味料です。聞いているだけでこってり濃厚な味わいが想像できますね。なんといっても、オイスターソースはコクと甘みが売り。そこにマヨネーズの酸味が合わさるわけです。これは間違いない？ Webサイトのなかには「魔法のソース」とまで表記しているサイトもあります。炒め物だけでなく、和え物に使ったり野菜などをディップしたりするのにも重宝するのだそう。
オイスターソースの選び方アドバイス
『中華系（中華風味）の炒め物やスープに入れるかな。わが家では、マヨネーズ・ケチャップの次、お好みソースと同列くらいの位置づけにある。でもあまり本格的な物を選ぶと、匂いを強く感じちゃって苦手。だから日本メーカーの「なんちゃって」オイスターソースくらいがいいかも』
いろいろと用途があるなら一度試してみたい。しかしいざ調味料売り場に立つと、オイスターソースは何種類かあるのです。しかも値段がかなりバラバラ。おそらく「こんなに高価なの！？」と驚くようなケースもあるでしょう。オイスターソースは、その名の通り“牡蠣”を主原料にしている調味料。高価な牡蠣を大量に使用しているとなれば、価格がお高めになることも否めないのかもしれません。しかし、この辺は個々の好みもありますので、安価な物から挑戦し、口に合うかどうか試してみるとよさそうです。また、いきなり大容量な物からスタートするのではなく、少々割高になってもはじめてなら容量の少ない物から手に取るといいかもしれませんね。
オイスターソース、試してみる？
オイスターソースに関するさまざまな声が寄せられた今回のトークテーマ。「百聞は一見にしかず」なんてことわざにもあるように、ママたちの話を聞いているだけではなく、思い切って実際に試してみる方が、オイスターソースの良い・悪いが理解できそうですよね。もしかすると“一軍マスト調味料”になってくれる可能性だってありそうです。ただし、特有の原材料が使用されていますので、ご家族にアレルギーをもつ人がいる場合は、しっかりとアレルギー情報を確認しておいてくださいね。新たな食との出会いになることを祈りつつ……。そして「オイスターソース、こんな使い方があるよ！」といった情報提供もお待ちしております！