犬のオナラに過剰反応してしまう猫の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で8.2万いいねを突破し、「朝から笑った！」「ドリフのコントみたいw」「5周くらいループで見てる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ハスキー犬の上で寝ている猫→犬が『特大のオナラ』をした結果…芸人顔負けな『コントのような光景』】

背中で始まる不思議昼寝

Instagramアカウント「hachicj6」の投稿主さんは、シベリアンハスキーのはっちゃん、トイプードルのきゅうちゃん、猫のじゅんちゃん＆茶太郎ちゃんと暮らしています。

すやすやと気持ちよさそうに眠っているのは、最年長のはっちゃん。その大きな体の上には、じゅんちゃんがちょこんと乗り、まるでベッドのようにくつろいでいます。種を超えた仲の良さが伝わる、なんとも微笑ましい光景です。

ところが、その穏やかな空気の中で、じゅんちゃんが突然ぱちっと目を見開きます。さっきまでのリラックスした様子とは打って変わり、何かに気づいたような緊張感が走ります。

突然の避難とぽかん顔

その理由は意外なものでした。実は、はっちゃんがおならをしていたのです。その瞬間、じゅんちゃんはびっくりして飛び上がり、慌ててその場から離れて遠くへ避難。あまりの素早い反応に思わず笑ってしまいます。

一方のはっちゃんは、その騒動で目を覚ましたものの、何が起きたのかわからない様子でぽかんとした表情に。自分が原因とは気づいていないような無垢な顔と、じゅんちゃんのちょっぴり怒ったような表情の対比が、なんともユーモラスなワンシーンでした。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「友情が崩壊した瞬間w」「察してるのがすごい」「表情が豊かすぎる！」など沢山の反響がありました。

毛づくろいのやさしさ時間

今度は猫のじゅんちゃんが、トイプードルのきゅうちゃんの上に乗っていたずらしているような場面。じゅんちゃんは、きゅうちゃんの顔に手を当てたり、羽交い締めにしているような行動を取っていたそうです。

ところがよく見ると、前足でやさしく押さえながら丁寧に毛づくろいをしてあげていたのだとか。きゅうちゃんもじっと受け入れており、ふたりの間に流れる穏やかな空気に心が温まります…。種を超えた思いやりに、思わずほっこりするワンシーンでした。

Instagramアカウント「hachicj6」には、4匹の仲睦まじい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「hachicj6」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。