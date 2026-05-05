木村和司伝説〜プロ第１号の本性

連載◆第13回：水沼貴史評（３）

JSL（日本サッカーリーグ）の日産自動車、Jリーグ発足後の横浜マリノス（現横浜Ｆ・マリノス）で活躍し、日本代表の攻撃の柱としても輝かしい実績を残してきた木村和司氏。ここでは、そんな稀代のプレーヤーにスポットを当て、その秀逸さ、知られざる素顔に迫っていく――。



水沼貴史氏をはじめ、有望な新人を大量補強した日産はすかさず天皇杯優勝を飾った photo by Shinichi Yamada/AFLO





水沼貴史が法政大学を卒業し、日産自動車に入社した1983年、同社サッカー部は稀に見る豊作の年を迎えていた。

「そのとき、ワールドユースのメンバーが６人一緒に入ったんですよ」

水沼が言う「６人」とは、自身の他、柱谷幸一、越田剛史、境田雅章、杉山誠、田中真二のこと。彼らは1979年にワールドユース選手権が日本で開催されたとき、日本ユース代表（20歳以下日本代表）に選ばれていた選手たちである。

このうち、境田だけは本大会の登録メンバーには入っていないのだが、候補選手のひとりとして事前キャンプなどには参加していた。いずれにしても、同年代を代表する選手たちが６人まとめて同じチームに入ったのだから、今では考えられないような超大型補強である。

代表活動を通じて知り合った彼らは、水沼いわく、「（大学卒業後に）『どこ行く？』って話になったとき、（他の選手も）『日産から（オファーが）来てる』って聞いて、『じゃあ、日産にしよう！』って思って入った」という。

しかも、越田、田中、柱谷の３人は、入社時点ですでに日本代表（Ａ代表）経験者であったうえ、前年には、ブラジル人選手のマリーニョも加わっていた。

水沼の言葉を借りれば、「（同時期に）７人がほぼレギュラークラスっていうか、即レギュラーみたいな感じで」新たに加入した日産は、そのシーズンでいきなり天皇杯初優勝。主要３大タイトル（日本リーグ、天皇杯、JSLカップ）のひとつを初めて手にするのである。

とはいえ、「（新加入選手のなかで）レギュラーになったのは、僕が一番遅かったんですよ」とは、水沼の回想だ。

「絶対レギュラーになれると思って入ったんだけど、入ってみたら、うまい人がいっぱいいた。それで、なかなかレギュラーを取れずにスーパーサブ的な感じで、試合に出たら点を取って、試合に出たら点を取ってっていうのを繰り返していって、完全にレギュラーになったって言えるのは、たぶん（シーズン）最後の天皇杯のときでした」

スーパールーキーを大量補強した日産は、すぐに結果につなげたわけだが、しかしながら、当時の日産はまだ日本リーグ１部初昇格から数えて５年目。その間に一度は２部に逆戻りしており、強豪として知られる存在ではなかった。

水沼がそんな新興チームに加わることを決めたのは、ユース時代の仲間の影響もあったが、監督の加茂周から受けた言葉に心を動かされたことが大きかった。

「これから攻撃的なサッカーでチームを強くするぞ！」

実際、水沼の目にも日産が目指すスタイルは、非常に魅力的なものに映った。

「僕らが（会社に）入るときって、（プロ選手としてではなく）普通に会社員として入る。サッカーを終えたら会社（社業）に戻るっていうスタンスでいたから、現役でいるうちは楽しいサッカーがしたかった。日産であれば、攻撃的サッカーができるって思ったので、楽しく現役時代を過ごしてから会社に戻ろうと思っていました」

学生時代、華々しい実績を残した水沼には当然、日本リーグを代表するチームであった三菱重工や古河電工からも声はかかった。だが、「攻撃的なチームじゃないなと思ったんです」と水沼。社業に戻るまでの限られた現役生活で、「サッカーをやっていて面白くなかったら嫌だな」。そんな思いは強かった。

また、加茂の言葉をより具体的な形で後押ししてくれたのが、すでに日本代表で活躍していた金田喜稔、木村和司の存在だった。

「金田さん、和司さんがいるってのは大きかった。代表でやってるのを見ていたから、すごい選手だなって思っていたし、日産にはあのふたりがいて面白そうだなと思った。そこに入れるっていうのは、楽しみでした」

ただ、これは実際に日産に入ってみてわかったことだが、同期６人はそれぞれ、入社後の待遇には差があったという。

「僕も誘い文句は、（金田や木村と同じ東京・銀座の）本社勤務だったんですよ。でも、辞令をもらったら、（神奈川県横須賀市の）追浜工場勤務で、『全然違うじゃん！』って（苦笑）。でも、サッカーは楽しかったから、まあ、よかったですけどね」

（文中敬称略／つづく）

木村和司（きむら・かずし）

1958年７月19日生まれ。広島県出身。広島工業高→明治大を経て、1981年にJSL（日本サッカーリーグ）の日産自動車（横浜Ｆ・マリノスの前身）入り。チームの主軸として数々のタイトル獲得に貢献した。その間、日本代表でも「10番」を背負って活躍。1985年のメキシコＷ杯予選における韓国戦で決めたFKは今なお"伝説"として語り継がれている。横浜マリノスの一員としてＪリーグでもプレー。1994年シーズンをもって現役を引退した。引退後は解説者、指導者として奔走。日本フットサル代表（2001年）、横浜Ｆ・マリノス（2010年〜2011年）の指揮官も務めた。国際Ａマッチ出場54試合26得点。

水沼貴史（みずぬま・たかし）

1960年５月28日生まれ。埼玉県出身。浦和市立本太中、浦和南高で全国制覇を経験。その後、法政大学を経て、1983年にJSL（日本サッカーリーグ）の日産自動車（横浜Ｆ・マリノスの前身）入り。金田喜稔、木村和司らとともに数々のタイトルを獲得し、黄金時代を築く。ユース代表、日本代表でも名ウイングとして活躍した。1995年、現役を引退。引退後は解説者、指導者として奔走。2006年には横浜Ｆ・マリノスの指揮官を務めた。国際Ａマッチ出場32試合７得点。