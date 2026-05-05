【5月6日に混雑するのはどこ？】加須IC付近・綾瀬SIC付近で20キロ 淡路IC付近で15キロ 東北道～関越道～中央道～東名～名神～中国道～山陽道～九州道【NEXCO東日本・中日本・西日本 GW 高速道路 渋滞予測2026】
いよいよGW最終日。
【GW 高速道路 渋滞予測2026】混雑するのはどこ？ 東北道～関越道～中央道～東名～名神～中国道～山陽道～九州道【NEXCO東日本・中日本・西日本 4月25日～5月6日】
お出掛けの際に混雑に巻き込まれないために、全国各地の渋滞が予想されるポイントを以下にまとめました。NEXCO各社では「混雑する日・時間帯の前後の利用を」と呼びかけています。
▼ 5月6日はどこが混む？
「渋滞予想」5月6日（水）はどこが混む？【東日本】
【画像】は地図で一目でわかる、5月6日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）
□東北自動車道
〈上り〉
・佐野藤岡IC→加須IC 加須IC付近 20キロ
・西那須野塩原IC→矢板IC 矢板北PA付近 10キロ
・那須IC→西那須野塩原IC 西那須野塩原IC付近 10キロ
□関越自動車道
〈上り〉
・花園IC→鶴ヶ島IC 坂戸西SIC付近 20キロ
□上信越自動車道
〈上り〉
・松井田妙義IC→富岡IC 富岡IC付近 15キロ
□中央自動車道
〈上り〉
・八王子IC→稲城IC 国立府中IC付近 10キロ
・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 20キロ
□東名高速道路
〈上り〉
・綾瀬SIC→横浜青葉IC 横浜青葉IC付近 10キロ
・秦野中井IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 20キロ
・足柄スマートIC→秦野中井IC 大井松田IC付近 10キロ
・御殿場JCT→大井松田IC 都夫良野TN付近 15キロ
「渋滞予想」5月6日（水）はどこが混む？【関西】
【画像】は地図で一目でわかる、5月6日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）
□名神高速道路
〈下り〉
・草津JCT→大津IC 大津IC 10キロ
□神戸淡路鳴門道
〈上り〉
・津名一宮IC→淡路IC 淡路IC付近 15キロ