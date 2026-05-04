ＯＳＫ日本歌劇団の娘役トップスター、千咲えみが来年２月の主催公演をもって退団することが４日、分かった。卒業公演は来年１月２１〜２５日の大阪・ＣＯＯＬ ＪＡＰＡＮ ＰＡＲＫ ＯＳＡＫＡ ＴＴホール、同２月１１〜１４日の東京・サンシャイン劇場での主催公演「グランドレビュー（仮）」となる。

千咲は東京都調布市出身。２０１１年４月、ＯＳＫ日本歌劇団研修所に８９期生として入学した。２０１２年２月、太鼓歌劇「ブラインド」に舞台実習生として出演。２０１３年の創立９０周年記念公演「レビュー 春のおどり」で初舞台を踏み、２０１８年から娘役筆頭として中核的な役割を担ってきた。

２０２１年４月に娘役トップスターに就任し、２０２４年９月からは現トップスターの翼和希とともに劇団をけん引。伸びやかで透明感のある歌声、確かな表現力、流れのある力感あふれるダンスで作品世界に自然な深みと広がりをもたらし、ＯＳＫらしい娘役像を体現し続けてきた。

きょう５日まで東京・新橋演舞場で上演中の「レビュー 春のおどり」では「ロミオとジュリエット」を古代ヤマトに翻案した「たまきはる 命の雫」で、ジュリエット役を熱演している。

卒業公演までの出演予定は次の通り。

・５月 カネヨシプレイス大ホール「愛知県みよし市公演」

・７月 博多座「レビュー 夏のおどり『たまきはる 命の雫／ Ｓｉｌｅｎｐｈｏｎｙ』」

・９月 仙台銀行ホールイズミティ２１「こ〜ぷ文化鑑賞会」

・１０月 よこすか芸術劇場「トップスター 翼和希ＲＥＶＵＥ ＳＨＯＷ！」

・１０月 Ｓｉｎｇｔｅｌ Ｗａｔｅｒｆｒｏｎｔ Ｔｈｅａｔｒｅ「トップスター 翼和希ＲＥＶＵＥ ＳＨＯＷ！」

・１１月 浅草花劇場「翼和希ライブ」

・来年２月 倉敷市芸文館「トップスター 翼和希ＲＥＶＵＥ ＳＨＯＷ！」