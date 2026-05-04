俳優の柴俊夫と妻で女優の真野響子が、４日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に出演し、娘の柴本幸について語った。

柴が「とてもいい子に育ったと思います。ありがとう」と妻に語りかけると、真野は「育てやすい子だったから、ラクだったんですけど。全部あなたに似てるわよ、そっくり。２人いるみたいです」と父親似だと明かした。

幸は公式サイトのプロフィルによると、慶大文学部人間科学学科卒業。幼少期からリコーダーを始め、全日本リコーダーコンテスト独奏の部で金賞を３回受賞し、慶大塾長賞も受賞。２００７年ＮＨＫ大河ドラマ「風林火山」で女優デビューし、ヒロインの由布姫役に抜てき。ＴＢＳ系「新参者」、ＮＨＫ「薄桜記」など、映画やドラマに幅広く出演した。

司会の黒柳徹子は「私はずっと文通してたのよね」と幸と手紙をやり取りしていたことを明かし、「外国へいらして、リコーダー奏者になってるんだって？」と驚き。

真野は「やっぱりあっちの方をやってるほうが楽しいみたいで」と代弁。２０１９年から米ロサンゼルスに拠点を移し、現在は帰国しているという。柴は「（海外に）１人で行って、なるべく日本人の方と会わないような向こうの生活をしたんですよ。よく耐えたと思いますよ」と娘の頑張りを称賛。今は親子３人で同居しており「怖いのが２人になりましたね」と笑いつつ、３人で過ごす時間に「幸せだなと思ったりします」と語っていた。