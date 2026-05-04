『左ききのエレン』第5話 「照らす側の人生」あらすじ＆場面カット公開！
毎週⽕曜深夜24時〜テレ東系列ほかにて放送中のTVアニメ『左ききのエレン』、第5話のあらすじ場面カットが公開された。
驚異の累計約2億5000万PVを記録し、発⾏部数は約420万部を突破、ドラマ・舞台化もされ、⼤きな話題を呼んだ、天才になれなかった全ての⼈へ――⼼をえぐる＜クリエイター⻘春群像劇＞『左ききのエレン』。
自らの才能の限界に苦しみながらも ”何か” になることを夢見る凡人・光と、圧倒的な才能ゆえに苦悩する孤高の天才・エレン。
デザイナーの道を選んだ光一は百戦錬磨の広告業界のクリエイターたちと、世界のアートシーンに飛び込んだエレンは怪物アーティストたちと遭遇し……。
未曾有の才能が蠢きひしめき合うクリエイティブの世界を舞台に、もがき、時にくじけながらも挑み続ける二人のを描く。
このたび、5⽉5⽇（⽕）に放送される本作の第5話「照らす側の人生」のあらすじ＆場⾯カットが公開された。
＜第5話「照らす側の人生」あらすじ＞
営業から神谷チームに、P社の新商品「ギガカラチップス」のCM企画依頼が舞い込む。ティーン向けの商品だが、P社宣伝部長の意向はなんと渋い演歌歌手の起用。光一たちは、上層部が気に入る案と、現場担当者が納得する2つの案を、わずか10日で制作しなければならなかった。そのことで光一は営業担当の流川に相談を持ち掛けるが、クリ
エイティブに対し苛立ちを隠せない流川。そこには代理店営業としての彼なりの矜持があってーー。
＞＞＞第5話場面カットをすべてチェック！（写真9点）
そして本作のエンディングテーマ『New Walk』のCDが、6月3日（水）にリリースされることが決定した。
ジャケットは迫力のあるLPサイズ仕様となっており、表紙のアートワークは、本作でアニメーションキャラクター原案を務めた後藤隆幸氏による描き下ろし。凛とした表情で遠くを見つめるエレンが印象的なビジュアルに仕上がっている。また裏表紙には、配信ジャケットにも使用されている紫 今の写真を大きく使用し、作品と楽曲の世界観が一体となったデザインとなっている。
（C）かっぴー／アニメ「左ききのエレン」製作委員会
驚異の累計約2億5000万PVを記録し、発⾏部数は約420万部を突破、ドラマ・舞台化もされ、⼤きな話題を呼んだ、天才になれなかった全ての⼈へ――⼼をえぐる＜クリエイター⻘春群像劇＞『左ききのエレン』。
自らの才能の限界に苦しみながらも ”何か” になることを夢見る凡人・光と、圧倒的な才能ゆえに苦悩する孤高の天才・エレン。
デザイナーの道を選んだ光一は百戦錬磨の広告業界のクリエイターたちと、世界のアートシーンに飛び込んだエレンは怪物アーティストたちと遭遇し……。
未曾有の才能が蠢きひしめき合うクリエイティブの世界を舞台に、もがき、時にくじけながらも挑み続ける二人のを描く。
＜第5話「照らす側の人生」あらすじ＞
営業から神谷チームに、P社の新商品「ギガカラチップス」のCM企画依頼が舞い込む。ティーン向けの商品だが、P社宣伝部長の意向はなんと渋い演歌歌手の起用。光一たちは、上層部が気に入る案と、現場担当者が納得する2つの案を、わずか10日で制作しなければならなかった。そのことで光一は営業担当の流川に相談を持ち掛けるが、クリ
エイティブに対し苛立ちを隠せない流川。そこには代理店営業としての彼なりの矜持があってーー。
＞＞＞第5話場面カットをすべてチェック！（写真9点）
そして本作のエンディングテーマ『New Walk』のCDが、6月3日（水）にリリースされることが決定した。
ジャケットは迫力のあるLPサイズ仕様となっており、表紙のアートワークは、本作でアニメーションキャラクター原案を務めた後藤隆幸氏による描き下ろし。凛とした表情で遠くを見つめるエレンが印象的なビジュアルに仕上がっている。また裏表紙には、配信ジャケットにも使用されている紫 今の写真を大きく使用し、作品と楽曲の世界観が一体となったデザインとなっている。
（C）かっぴー／アニメ「左ききのエレン」製作委員会
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