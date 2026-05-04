普通の主婦がコンビニ豪遊をきっかけに借金300万円？ GW中に読んで注意したい、借金・詐欺・貧困・法律の落とし穴…お金トラブル漫画5選【まとめ】
連休は気が緩みやすい。旅行や買い物で財布の紐が緩むだけでなく、投資話や勧誘が近づきやすい時期でもある。そこで本記事では、「お金」で人生がガタつく瞬間を描いたマンガを5作集めた。怖がらせるためではない。小さな油断が借金になり、善意が詐欺に変わり、知らない法律が損に直結する現実を、物語の熱で思い出すためである。
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▶100万円、預けた先は“詐欺”でした。
▶夫に内緒で借金300万
▶知るほどヤバイ 知らないともっとヤバイ 法律の闇
▶明日食べる米がない！〜親が離婚したら、お金どころか、なーんにもなくなりました!!〜
▶リベンジ〜サレ姉の復讐〜
■1）『100万円、預けた先は“詐欺”でした。』大久保ヒロミ
笑顔と共感が武器になる。“投資コミュニティ”の罠が怖すぎる。
「風の時代」という言葉をご存じだろうか。財産や肩書などの物質的なものではなく、情報や知識、精神性など目には見えないものに価値が置かれる時代への転換を示す言葉だ。うまい話は、たいてい“気持ちよさ”から入ってくる。相手が優しいほど断りづらく、流れでお金を預けてしまうところが恐ろしい。投資に興味がある人ほど、まずこれを読んで自分のブレーキを作るといいだろう。
■2）『夫に内緒で借金300万』涼子：原作、海原こうめ：漫画
なぜ普通の主婦が300万円の借金を背負うことになったのか？
家事と育児に追われ、自分の時間も心の余裕も持てない日々の中で、久しぶりにひとりで立ち寄ったコンビニ。すべてはそこから始まった…。借金の怖さは金額だけではない。隠すほど相談できず、孤立するほど返済が遠のく悪循環がある。家計の不安やストレスを“買い物”で紛らわせがちな人、カード払いを軽く見ている人にこそ効くだろう。
■3）『知るほどヤバイ 知らないともっとヤバイ 法律の闇』弁護士のたぬじろう
不倫をされた側が「お金」を支払わなければならないことがある
「え？ そんな理不尽なことがあり得るの？」と思わされる法律の闇。生活の中の“揉めごと”もお金が絡めば、感情ではなく法のルールで決着がついてしまう。だからこそ、知識がない側が損をする場面が生まれる。離婚・相続・お金の揉めごとに不安がある人は、備えとして読んでおくと安心だろう。知れば知るほど恐ろしくなる一冊である。
■4）『明日食べる米がない！〜親が離婚したら、お金どころか、なーんにもなくなりました!!〜』やまぐちみづほ
お金がないのは“苦しい”だけではなく、選択肢が消えることでもある。
「小麦粉を焼いただけの食事に絶句」するほどの貧困が描かれる。食事、家電、学校、遊び――当たり前が次々と欠けていくのが怖い。しかもそれを“子ども目線”で描くから、痛みがまっすぐ届く。お金の話を「自己責任」で片づけがちな人ほど、見方が変わるだろう。
■5）『リベンジ〜サレ姉の復讐〜』あいか：原作、矢森てん：漫画
奪うのは恋人だけじゃない。家族の中で“お金”まで奪われる。
幼い頃に大病を患い、母親から特別扱いを受けて異常にわがままな性格に育った双子の妹と、自分の気持ちを押し殺して生きてきた姉。双子の妹は、姉の彼氏も、お金も、夫までも奪い続けてきたのだ。これは妹に人生を壊され続けた姉が、どん底から立ち上がる復讐劇である。金銭トラブルの怖さは、相手が“家族”や“身内”だと簡単に関係を切れないところにある。身近な搾取にモヤつく人ほど刺さるだろう。
お金のトラブルは、派手な事件だけで起きるものではない。「ちょっとくらい」「断れない」「まあ大丈夫」が積み重なって、気づいた時には取り返しがつかなくなる。今回の5作は、借金・詐欺・貧困・法律・身内の搾取と、角度は違っても“落ちる道筋”を具体的に見せてくれる。カード明細を確認する、怪しい話は即保留にする、困ったら早めに相談する…そういった小さな注意行動がいかに重要かを教えてくれる読書体験となるだろう。
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▶100万円、預けた先は“詐欺”でした。
▶知るほどヤバイ 知らないともっとヤバイ 法律の闇
▶明日食べる米がない！〜親が離婚したら、お金どころか、なーんにもなくなりました!!〜
▶リベンジ〜サレ姉の復讐〜
■1）『100万円、預けた先は“詐欺”でした。』大久保ヒロミ
笑顔と共感が武器になる。“投資コミュニティ”の罠が怖すぎる。
「風の時代」という言葉をご存じだろうか。財産や肩書などの物質的なものではなく、情報や知識、精神性など目には見えないものに価値が置かれる時代への転換を示す言葉だ。うまい話は、たいてい“気持ちよさ”から入ってくる。相手が優しいほど断りづらく、流れでお金を預けてしまうところが恐ろしい。投資に興味がある人ほど、まずこれを読んで自分のブレーキを作るといいだろう。
■2）『夫に内緒で借金300万』涼子：原作、海原こうめ：漫画
なぜ普通の主婦が300万円の借金を背負うことになったのか？
家事と育児に追われ、自分の時間も心の余裕も持てない日々の中で、久しぶりにひとりで立ち寄ったコンビニ。すべてはそこから始まった…。借金の怖さは金額だけではない。隠すほど相談できず、孤立するほど返済が遠のく悪循環がある。家計の不安やストレスを“買い物”で紛らわせがちな人、カード払いを軽く見ている人にこそ効くだろう。
■3）『知るほどヤバイ 知らないともっとヤバイ 法律の闇』弁護士のたぬじろう
不倫をされた側が「お金」を支払わなければならないことがある
「え？ そんな理不尽なことがあり得るの？」と思わされる法律の闇。生活の中の“揉めごと”もお金が絡めば、感情ではなく法のルールで決着がついてしまう。だからこそ、知識がない側が損をする場面が生まれる。離婚・相続・お金の揉めごとに不安がある人は、備えとして読んでおくと安心だろう。知れば知るほど恐ろしくなる一冊である。
■4）『明日食べる米がない！〜親が離婚したら、お金どころか、なーんにもなくなりました!!〜』やまぐちみづほ
お金がないのは“苦しい”だけではなく、選択肢が消えることでもある。
「小麦粉を焼いただけの食事に絶句」するほどの貧困が描かれる。食事、家電、学校、遊び――当たり前が次々と欠けていくのが怖い。しかもそれを“子ども目線”で描くから、痛みがまっすぐ届く。お金の話を「自己責任」で片づけがちな人ほど、見方が変わるだろう。
■5）『リベンジ〜サレ姉の復讐〜』あいか：原作、矢森てん：漫画
奪うのは恋人だけじゃない。家族の中で“お金”まで奪われる。
幼い頃に大病を患い、母親から特別扱いを受けて異常にわがままな性格に育った双子の妹と、自分の気持ちを押し殺して生きてきた姉。双子の妹は、姉の彼氏も、お金も、夫までも奪い続けてきたのだ。これは妹に人生を壊され続けた姉が、どん底から立ち上がる復讐劇である。金銭トラブルの怖さは、相手が“家族”や“身内”だと簡単に関係を切れないところにある。身近な搾取にモヤつく人ほど刺さるだろう。
お金のトラブルは、派手な事件だけで起きるものではない。「ちょっとくらい」「断れない」「まあ大丈夫」が積み重なって、気づいた時には取り返しがつかなくなる。今回の5作は、借金・詐欺・貧困・法律・身内の搾取と、角度は違っても“落ちる道筋”を具体的に見せてくれる。カード明細を確認する、怪しい話は即保留にする、困ったら早めに相談する…そういった小さな注意行動がいかに重要かを教えてくれる読書体験となるだろう。