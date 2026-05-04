◇プロ野球セ・リーグ 中日 7-3 阪神（4日、バンテリンドーム）

開幕からここまで対阪神戦を6戦全敗としていた中日。ドラ1ルーキーの力投に、打線の奮起もあり、今季初勝利をあげました。なお逆転勝利も、これで今季2試合目となっています。

先発のマウンドにあがったのは、プロ3登板目を迎えたドラ1ルーキー・中西聖輝投手。初回からヒットと四死球で2アウト満塁のピンチを招くと、前川右京選手の走者一掃のタイムリー2塁打を浴びます。これで3点の先制を許すも、直後に打線が奮起。対する阪神の先発・門別啓人投手の前に、福永裕基選手のタイムリーと細川成也選手の3ランで一気に逆転しました。

1点リードと援護を受けた中西投手は、以降持ち直し力投。度々ランナーを得点圏に進める場面もありましたが、決定打を許しません。100球を超える中で迎えた7回には、1アウトから森下選手、佐藤輝明選手を二者連続で空振り三振。これには中西投手も拳を握りながら力強くほえる姿を見せました。

そんな中、ボールを受けたキャッチャー・石伊雄太選手は5回にソロHR。好リードとともに、打撃でも中西投手を支えます。さらに7回には2アウト1、2塁の場面で中西投手の代打として打席に向かった阿部寿樹選手が2点タイムリー。リードを広げました。

8回以降は藤嶋健人投手、齋藤綱記投手が無失点で抑えゲームセット。中西投手がうれしいプロ初勝利となりました。