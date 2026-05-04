「ボート記者コラム・仕事 賭け事 独り言」

現在、全２４場でも平和島ボートのみで行われている取り組みが「レース直前！ＬＩＶＥ ＲＥＰＯＲＴ平和島」だ。すでに知っていただいているお客さまも多いと思うが、知らない方のためにも内容の説明から始めたい。

基本的に、新聞などに掲載されている選手のコメントは前日のレース後のものとなるが、そのまま次の日のレースに臨むことはそう多くない。気象条件が変われば足色に変化が出てくるのは当然だし、何より前日に足が悪かった選手は上積みをしようとさまざまな調整を行う。その結果、どのような仕上がりになったのか、レース前の試運転やスタート特訓でどのような感触だったのか、舟券を買う上で必要な情報であることは間違いない。

そこで、立ち上がったのが「レース直前！ＬＩＶＥ ＲＥＰＯＲＴ平和島」である。平和島に取材で訪れるスポーツ紙が手を組み、１Ｒの約１時間前から始まる朝特訓からピットに入ってコメントを集める。それをリアルタイムで専用サイトにアップしてお客さまに予想を楽しんでもらうコンテンツだ。各コメントには実際に取材をした記者の名前と社名が入るようになっており、責任感もより一層高まるシステムになっている。

実際に、ＬＩＶＥＲＥＰＯＲＴが始まってからは、平和島の売り上げがグッと上がっており、サイトの閲覧数も右肩上がりに増加している。これは現場で取材している記者一同からしたら非常にうれしいことで、モチベーションにもつながる。選手も、お客さまのためになら、と協力をしていただいているので、これまで知らなかった方はぜひとも、知っていた方はこれからも「レース直前！ＩＶＥＳ ＲＥＰＯＲＴ平和島」をよろしくお願いいたします。（関東ボート担当・山内翔太）