“ちいかわ好き芸人”ミルクボーイ内海、新作の「こどもの日ちいかわ」ディスプレイを披露 まさかの“兜”にフォロワー感嘆「メチャクチャ可愛い」
“ちいかわ好き芸人”として知られるお笑いコンビ・ミルクボーイの内海崇（40）が4月29日、自身のXを更新。新作の“ちいかわ”ディスプレイを披露した。
【写真】「メチャクチャ可愛い」ミルクボーイ内海が披露した新作の「こどもの日ちいかわ」ディスプレイ
内海は「こどもの日ちいかわ完成しました！兜かぶってたのに、されちゃったの!?『寄生』!!」のコメントとともに、鯉のぼりの着ぐるみ姿のちいかわ、ハチワレ、うさぎや、「もぐらコロッケ」などのキャラクターをずらりと並べたディスプレイの写真を投稿。中央には、本編のエピソードでも有名な頭に白いキノコを生やしたちいかわが陣取り、そのキノコを見事に“兜”に見立てている。
この投稿にファンからは「兜が鯉のぼりと同化して分からなかったですw」「兜ちいかわドコ!?って探したらまさかのwww メチャクチャ可愛い」「ギリギリ攻めてあげて下さいw」「みるかよで聴いてたので楽しみにしてました！鯉のぼりと折り紙兜もステキ！」などのコメントが寄せられている。
【写真】「メチャクチャ可愛い」ミルクボーイ内海が披露した新作の「こどもの日ちいかわ」ディスプレイ
内海は「こどもの日ちいかわ完成しました！兜かぶってたのに、されちゃったの!?『寄生』!!」のコメントとともに、鯉のぼりの着ぐるみ姿のちいかわ、ハチワレ、うさぎや、「もぐらコロッケ」などのキャラクターをずらりと並べたディスプレイの写真を投稿。中央には、本編のエピソードでも有名な頭に白いキノコを生やしたちいかわが陣取り、そのキノコを見事に“兜”に見立てている。
この投稿にファンからは「兜が鯉のぼりと同化して分からなかったですw」「兜ちいかわドコ!?って探したらまさかのwww メチャクチャ可愛い」「ギリギリ攻めてあげて下さいw」「みるかよで聴いてたので楽しみにしてました！鯉のぼりと折り紙兜もステキ！」などのコメントが寄せられている。