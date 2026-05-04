◆慕われる上司は最後まで話を聞かない？ 心を守る「線引き」の法則

部下が動かない、Z世代との距離感がつかめない……そんな悩みを解決するのが、ソフトバンクで「汐留の母」と呼ばれた澤田清恵 著『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』だ。生身のリーダーに求められる最強の武器は、生成AIには代替できない「コミュ力（共感力）」。同書をベースに、表面的なテクニックではなく、心・技・体を整え、信頼で組織を動かすための実践的ノウハウを紹介しよう。

共感しすぎて疲れた……

部下の悩みを聞き、感情に寄り添うことはマネジメントの基本ですが、日々の1on1や面談をこなす中で、「相手の感情を受け止めすぎて疲れてしまった」と感じることはありませんか？

「部下のために」と真面目に向き合うリーダーほど、この「共感疲労」に陥りやすいものです。「共感しすぎて疲れた」……そんな悩みを抱える上司にこそ必要な“時間の線引き術”について、今回はお伝えします。

ベーシックな共感から「応用編」へ

相手のペースに合わせ、言葉の奥にある無意識のサインに気づくというベーシックな共感力（コミュ力）。しかし、現場のマネジメントはいつでも理想通りにいくとは限りません。そこで、共感力を応用しながら、リーダーが部下の心を動かすための“ちょっとずるい共感スキル”について解説していきます。

その第一歩として、まずは前提となる「心のキャパシティ（許容量）」について押さえておきましょう。

「心のコップ」は有限である

共感とは、相手の気持ちに寄り添う姿勢ですが、それをずっと維持し続けるのは簡単ではありません。なぜなら、心にも人それぞれの「キャパシティ」があるからです。

上司といえども一人の人間であり、無限に相手の話を聞き続けられるわけではありません。コップに水を注ぎ続けるとやがてあふれてしまうように、相手の話をただ聞き続けていると、自分の心もオーバーフローしてしまいます。

すると、頭では「最後までちゃんと聞かなければ」と思っていても、心身が限界を迎え、もうこれ以上は聞けない……という“共感の限界”に達してしまい、無意識に相手をシャットアウトしてしまうこともあるのです。

無意識の「拒絶」がこれまでの信頼を壊す

共感の限界を超えてしまうと、ため息をついてしまったり、早く話を切り上げようと急かしたり、上の空になってしまったりと、態度に表れます。

恐ろしいのは、その瞬間、相手に「拒絶された」と受けとられてしまえば、せっかく開きかけた心の扉が一気に閉ざされ、信頼関係がゼロに戻ってしまいかねないということです。何時間も親身に話を聞いたのに、最後の数分で自身のキャパシティを超えてしまったがゆえに、それまでの努力が水の泡になるのは非常にもったいないことです。

持続可能なマネジメントのための「線引き術」

だからこそ、上司には自分自身の心のキャパシティを把握し、適切に時間を区切る「線引き術」が必要です。時間を区切り、話を途中で切り上げることは、決して冷たい対応ではありません。むしろ、自分自身が健全な状態で部下と向き合い続けるための、戦略的で誠実なスキルなのです。

「今日はここまでにして、続きは明日また聞かせてほしい」と冷静に伝える勇気を持つことが、結果的に部下との長く深い信頼関係を守る土台となります。ぜひ、ご自身の「心のコップ」のサイズを知り、共感の質を保つマネジメントを心がけてみてください。

※本稿は、『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』（ダイヤモンド社）をもとに作成しました。