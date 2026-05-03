未成年交際疑惑で姿を消したトップ俳優キム・スヒョン、目撃談が公開「やつれてひどい顔だった」

俳優キム・スヒョンのソウル聖水洞（ソンスドン）での目撃談が公開された。

5月3日、YouTubeチャンネル「芸能裏統領イ・ジンホ」には、キム・スヒョンの近況を収めた動画が投稿された。

【キス写真】キム・スヒョン、未成年と交際か

この日、イ・ジンホは知人が偶然キム・スヒョンを目撃したとして、「4〜5日前、知人が聖水洞を通りかかった際、偶然キム・スヒョンを見たそうだ」として、「キム・スヒョンのやつれて疲れ果てた顔がパッと目に留まったと言っていた」と明らかにした。

続けて、「キム・スヒョンは今、息をしているだけでも毎月数千万ウォン（数百万円）出ていく状況だ。早く解決しないと、整理がつかないのに。（知人は）顔がひどかったと話していた」と付け加えた。

これに先立ち2025年、キム・スヒョンは、女優キム・セロンさんが未成年だった頃から交際していたという疑惑に包まれ、物議を醸した。

（写真提供＝OSEN）キム・スヒョン

彼はキム・セロンさんと交際した事実は認めながらも、未成年のときに付き合ったことはないと断固として疑惑を否定したが、多数のブランドから広告モデル契約の解除とともに損害賠償訴訟を提起された。

現在、キム・スヒョン側はキム・セロンさん遺族やユーチューバーなどを名誉毀損で告訴し、損害賠償を請求中で、法的争いを本格化させた。

そして、キム・セロンさんの遺族側もキム・スヒョンを児童福祉法違反および虚偽告訴の疑いで訴え、真実を巡って対立を続けている。

（記事提供＝OSEN）

◇キム・スヒョン プロフィール

1988年2月16日生まれ。2011年に放送されたペ・ヨンジュン企画のドラマ『ドリームハイ』（KBS）で一躍人気を集めた。日本でも大ヒットしたドラマ『星から来たあなた』で演技力が高く評価され、アジア各国で不動の人気を誇る。また、主演を務めた2024年の『涙の女王』が世界的なヒットとなり、韓流スターとしての地位を盤石にした。内向的な性格を心配した母親から演劇を勧められたことをきっかけに、俳優を志すようになった。