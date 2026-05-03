365日、2匹の兄妹ねこに振り回されっぱなし！ねこ初心者・長谷川ろくさんが、翻弄されつつも幸せいっぱいな日々を綴る注目のコミックエッセイ『こねこのドレイ』。一度ハマれば抜け出せない、最高に心地いい「ドレイ生活」の模様を、厳選エピソードと共にお届けします！

【漫画】「思わずしみじみ」ボロボロのキャットタワーに感じる猫兄妹の成長（全13枚）

多頭飼い歴8年、飽きることのない「騒がしい日常」

一人暮らしで猫2匹。その生活を、一言でいえば「騒がしい」の連続です。気づけばじゃれ合い、次の瞬間には本気のケンカに発展する。そんな兄妹猫を眺め続ける長谷川ろくさんの「ドレイ生活」も、気づけば8年が経ちました。

自分のかわいさを理解して立ち回る妹のサンちゃんと、どこまでも温和な兄のジョナくん。性格は対照的ですが、ケンカの熱量は互角です。さっきまで仲良くしていたと思えば、一瞬で「すさまじい取っ組み合い」へ。本人たちは必死でも、そのコロコロ変わる表情やギャップに、飼い主はつい目を細めてしまいます。

子猫時代に買ったキャットタワー。ある日、そのネジが緩んでいることに気づきます。8年前とは体の大きさも、じゃれ合いの激しさも違う。ボロボロになったタワーは、2匹が立派な大人の猫になった証でもありました。

猫との生活には、ふとした瞬間に気づく「ギャップ」が溢れています。あなたにも、愛猫の変化に「あぁ、時間が経ったんだな」としみじみした経験はありませんか？

文：可児純奈 漫画：長谷川ろく