人気レースクイーンの霧島聖子（34）が2日夜、自身のインスタグラムを更新。セパレートのミニスカ・コス姿を披露した。

「明日からのSUPER GT Rd.2富士に向けて開幕戦岡山の振り返りブログを更新しました！！」と報告。

「ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT」のセパレートのミニスカ・コスチューム姿の写真をアップし「Rd.2のスケジュール等々も記載しているのでぜひ最後まで読んでくださいね それではまた明日」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「かわいすぎる」「やっぱこの衣装着てる時が1番しっくりくる」「綺麗で可愛い」「可愛いですね」などの声が寄せられている。

霧島は、大阪府出身で、愛称は「せいこっこ」。昨年2月に発売された人気ゲームシリーズ「龍が如く8外伝」にミナト区系女子・レースクイーンの聖子として出演している。2021年に「ミスFLASHグランプリ」を受賞。スーパーGTデビュー10年目となった25年度は3カテゴリーでレースアンバサダーを務めた。

今年2月にデジタル写真集「ミナト区の女王様」「かつてない自分に」を立て続けにリリース。特技は歌で「RENNA」名義で歌手としても活動している。公式プロフィルは、身長1メートル65、スリーサイズはB86・W60・H88。血液型はAB。