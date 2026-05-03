自宅に小屋が8つ!? リビングにはナゾのハシゴ 設置した理由は次女の思いから 3日放送『となりのスゴイ家』
お笑いコンビ・アンガールズ（田中卓志、山根良顕）、タレントの遼河はるひが出演するBSテレ東『となりのスゴイ家』（毎週日曜 後9：00〜）が3日放送される。今回は「8つの小屋で家族がつながる家」が登場する。
【スゴイ家】奥にはハシゴが！白い壁が特徴的なベッドのある次女の部屋
田中と遼河が訪れたのは東京都世田谷区。2025年築木造2階建て、敷地面積は123.6平方メートル、14.1坪の住宅だ。
建物や部屋をずらして配置する建築手法「雁行配置」を採用し、日当たりや風通しを良くするメリットがある。
玄関の壁は外のブロック塀に合わせて質感や高さを統一。床も外とのつながりを意識してコンクリートにしている。
リビングは7.5帖。ベンチの中は収納している。そばにはハシゴが。次女の部屋につながっているという。次女は部屋からリビングへの道筋をショートカットしたいという思いから採用したそう。
キッチンの床は掃除がしやすいPタイルに。吊り戸棚は塀の高さに合わせた設計としている。
雁行配置で生まれた三角の庭にはテーブルを用意している。砂利のテラスにはテーブルを置いても安定する舗装材を使用している。
洗面脱衣所は4.6帖。横並びできる造りだ。浴室も窓から緑が見え、夜は木がライトアップすることで落ち着く空間となっている。
2階は小屋が連なる。このうちの1つは長女の部屋。壁の下を少し開けていて互いの様子が見える構造だ。他に次女の部屋やフリースペース、ウォークインクローゼットなどがある。
住んでみて分かった失敗点は、サイディングが肌に触れると痛いことを次女が挙げた。
番組では「眺めと使いやすさにこだわった二世帯住宅」も放送される。
【スゴイ家】奥にはハシゴが！白い壁が特徴的なベッドのある次女の部屋
田中と遼河が訪れたのは東京都世田谷区。2025年築木造2階建て、敷地面積は123.6平方メートル、14.1坪の住宅だ。
建物や部屋をずらして配置する建築手法「雁行配置」を採用し、日当たりや風通しを良くするメリットがある。
リビングは7.5帖。ベンチの中は収納している。そばにはハシゴが。次女の部屋につながっているという。次女は部屋からリビングへの道筋をショートカットしたいという思いから採用したそう。
キッチンの床は掃除がしやすいPタイルに。吊り戸棚は塀の高さに合わせた設計としている。
雁行配置で生まれた三角の庭にはテーブルを用意している。砂利のテラスにはテーブルを置いても安定する舗装材を使用している。
洗面脱衣所は4.6帖。横並びできる造りだ。浴室も窓から緑が見え、夜は木がライトアップすることで落ち着く空間となっている。
2階は小屋が連なる。このうちの1つは長女の部屋。壁の下を少し開けていて互いの様子が見える構造だ。他に次女の部屋やフリースペース、ウォークインクローゼットなどがある。
住んでみて分かった失敗点は、サイディングが肌に触れると痛いことを次女が挙げた。
番組では「眺めと使いやすさにこだわった二世帯住宅」も放送される。