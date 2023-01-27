中村雅俊の妻・淳子さん急逝 家族も深い悲しみ「現実を受け止めることができません」
俳優・中村雅俊（75）の所属事務所が2日、公式サイトを更新。妻・淳子さんが亡くなったことを伝えた。73歳だった。突然の訃報に、夫の雅俊、三女のモデルの里砂（36）がそれぞれコメントを発表。芸能界からも悲しみの声が広がった。
【画像】中村里砂が母・淳子さん急逝でコメント全文
雅俊の所属事務所のサイトでは「去る2026年4月28日、中村雅俊の妻・淳子が急病のため永眠いたしました。享年73歳でございました。ここに生前のご厚誼を深謝いたしますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」と報告。
雅俊のコメントも掲載されており「俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした。その妻を亡くすことなど考えたことがなくて、今はその現実を受け止めることができません。これから少しずつ前を向いて生きて行こうと思っているので、今はただ静かに見守ってください」と呼びかけた。
訃報が伝えられてから、俳優の中野秀雄は自身のインスタグラムで「五十嵐淳子さんいつも優しくして頂き有難う御座いました 残念です ご冥福をお祈り致します」と追悼。在りし日の写真を添えた。元放送作家の鈴木おさむ氏は、自身のXで訃報を伝える記事を引用し「俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした。から始まる言葉。悲しく。あたたかく。愛しく。涙がにじむ。御冥福をお祈りします」と悼んだ。
三女の里砂は、自身のXで「父の所属事務所からの発表にございますとおり、このたび、母が急逝いたしました。あまりに突然のことで、未だ心の整理がつかずにおります。母を失い、その存在の大きさを改めて痛感しております。ここに生前に賜りましたご厚情に対し、謹んで御礼申し上げます。中村里砂」と記した。
淳子さんは1952年9月20日生まれ、埼玉県出身。『おんな太閤記』（NHK）小督役、『教師びんびん物語（フジテレビ）』奥沢いづみ役、『パパとなっちゃん』（TBS）志村静江役、『聖龍伝説』（日本テレビ）聖華役などで知られる。私生活では、77年に中村雅俊と結婚、4人の子供がおり、三女の里砂はモデルとして活躍している。
【画像】中村里砂が母・淳子さん急逝でコメント全文
雅俊の所属事務所のサイトでは「去る2026年4月28日、中村雅俊の妻・淳子が急病のため永眠いたしました。享年73歳でございました。ここに生前のご厚誼を深謝いたしますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」と報告。
訃報が伝えられてから、俳優の中野秀雄は自身のインスタグラムで「五十嵐淳子さんいつも優しくして頂き有難う御座いました 残念です ご冥福をお祈り致します」と追悼。在りし日の写真を添えた。元放送作家の鈴木おさむ氏は、自身のXで訃報を伝える記事を引用し「俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした。から始まる言葉。悲しく。あたたかく。愛しく。涙がにじむ。御冥福をお祈りします」と悼んだ。
三女の里砂は、自身のXで「父の所属事務所からの発表にございますとおり、このたび、母が急逝いたしました。あまりに突然のことで、未だ心の整理がつかずにおります。母を失い、その存在の大きさを改めて痛感しております。ここに生前に賜りましたご厚情に対し、謹んで御礼申し上げます。中村里砂」と記した。
淳子さんは1952年9月20日生まれ、埼玉県出身。『おんな太閤記』（NHK）小督役、『教師びんびん物語（フジテレビ）』奥沢いづみ役、『パパとなっちゃん』（TBS）志村静江役、『聖龍伝説』（日本テレビ）聖華役などで知られる。私生活では、77年に中村雅俊と結婚、4人の子供がおり、三女の里砂はモデルとして活躍している。