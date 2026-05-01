プロ・リーグ 25/26のヨーロッパプレーオフ第6節 シャルルロワとゲンクの試合が、5月3日01:15にスタッド・デュ・ペイ・ド・シャルルロワにて行われた。

シャルルロワはオーレリアン・シャイドラー（FW）、アントワーヌ・ベルニエ（FW）、ヤコブ ナポレオン・ロムサース（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するゲンクは伊東 純也（MF）、アーロン・ビバウト（FW）、ノア・スタンバーグ（FW）らが先発に名を連ねた。なお、ゲンクに所属する横山 歩夢（MF）はベンチからのスタートとなった。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

55分に試合が動く。シャルルロワのケビン・ファンデンケルホフ（DF）がゴールを決めてシャルルロワが先制。

60分、ゲンクは同時に3人を交代。ノア・スタンバーグ（FW）、ダーン・ヘイマンス（MF）、アーロン・ビバウト（FW）に代わりコンスタンティノス・カレサス（MF）、横山 歩夢（MF）、ロビン・ミリソラ（MF）がピッチに入る。

62分、シャルルロワは同時に2人を交代。レビン・ブルム（DF）、エティエンヌ・カマラ（MF）に代わりパルフェ・ギアゴン（MF）、ヤシン・ティトラウィ（MF）がピッチに入る。

69分シャルルロワが追加点。パルフェ・ギアゴン（MF）がPKで2-0。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。2-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、シャルルロワが2-0で勝利した。

なお、ゲンクに所属する伊東 純也（MF）は先発し82分までプレーした。横山 歩夢（MF）は60分から交代で出場した。

2026-05-03 03:21:06 更新