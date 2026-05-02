◇高校野球春季岡山大会準決勝 おかやま山陽8―2岡山学芸館（2026年5月2日 倉敷マスカットスタジアム）

高校野球の春季岡山大会は2日に準決勝が行われ、おかやま山陽が岡山学芸館を8―2で下して10年ぶり4度目の優勝に王手をかけた。

背番号10でプロ注目の中島悠雅（ゆま＝3年）が7回1/3、2失点と好投した。

最速143キロを計測した直球を軸に被安打5とテンポよく打ち取り、「変化球が高めに浮いていたが、試合途中に修正できたことは良かった」とうなずいた。

身長1メートル72と上背は高くないとはいえ、自己最速146キロを誇る直球に切れを感じさせる県内屈指の右腕だ。背番号1は同学年の佐々木李夢（りむ）に譲る中、「普段は仲がいいけど、野球に関してはガチで勝負。（佐々木は）エースの投球をしてくれる」と2人で切磋琢磨。「右腕二枚看板」を形成して10年ぶりに決勝までたどり着いた。

今後の進路については「実力が足りないと分かっているけど、プロ志望届は出したい」と思い描いた。

◇中島 悠雅（なかしま・ゆま）2008年（平20）8月22日生まれ、岡山県倉敷市出身の17歳。小1から児島ヤングウェーブで野球を始めて投手を務める。児島中では岡山ドラゴンズに所属。おかやま山陽では2年春に背番号20でベンチ入りし、今春は背番号10。50メートル走6秒6。1メートル72、70キロ。右投げ右打ち。