「田鎖ブラザーズ」重要人物の死・ラスト1分の電話相手…考察覆す衝撃展開 急浮上した“怪しい人物”「予想外の繋がりで鳥肌」「何か鍵を握ってそう」
【モデルプレス＝2026/05/02】俳優の岡田将生が主演を務めるTBS系金曜ドラマ「田鎖ブラザーズ」（毎週金曜よる10時〜）の第3話が、1日に放送された。重要人物の死、ラストの電話シーンに注目が集まっている。
【写真】「田鎖ブラザーズ」考察覆す死を遂げた重要人物
脚本・渡辺啓氏、プロデュース・新井順子氏が送る本格クライムサスペンス。30年前、何者かに両親を殺された兄弟が警察官になり、時効となった事件の犯人を追う。刑事の兄・田鎖真（たぐさりまこと）を岡田が、検察官の弟・田鎖稔（たぐさりみのる）を染谷将太が演じる。
真と稔が追い続けてきた、両親殺害事件の鍵を握る重要人物・津田雄二（飯尾和樹）。末期癌で昏睡状態だった津田は、一時的な回復を見せたものの、稔が真相を聞き出す前にこの世を去ってしまう。
しかし、津田の遺品の中から一つの電話番号が見つかった。真がその番号へかけると、相手は父・朔太郎（和田正人）が勤めていた工場の元工場長・辛島貞夫（長江英和）の妻であり、山岳写真家として活動する辛島ふみ（仙道敦子）だった。
ラスト1分、電話越しに響いた彼女の声に、視聴者からは「いよいよきた」「予想外の繋がりで鳥肌」「ますます謎が深まる」と驚きの声が殺到。さらに、津田の病室に町中華「もっちゃん」の店主・茂木幸輝（山中崇）が訪れていたことから、「なぜもっちゃんが病院に？」「動きが怪しすぎる」「一番信じていた人が犯人？」「もっちゃんも何か鍵を握ってそう」と一番怪しかった津田の死により、これまで兄弟を支えてきたはずの茂木へ疑いの目が一気に向けられている。（modelpress編集部）
情報：TBS
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◆岡田将生主演「田鎖ブラザーズ」
脚本・渡辺啓氏、プロデュース・新井順子氏が送る本格クライムサスペンス。30年前、何者かに両親を殺された兄弟が警察官になり、時効となった事件の犯人を追う。刑事の兄・田鎖真（たぐさりまこと）を岡田が、検察官の弟・田鎖稔（たぐさりみのる）を染谷将太が演じる。
◆「田鎖ブラザーズ」重要人物が死亡
真と稔が追い続けてきた、両親殺害事件の鍵を握る重要人物・津田雄二（飯尾和樹）。末期癌で昏睡状態だった津田は、一時的な回復を見せたものの、稔が真相を聞き出す前にこの世を去ってしまう。
しかし、津田の遺品の中から一つの電話番号が見つかった。真がその番号へかけると、相手は父・朔太郎（和田正人）が勤めていた工場の元工場長・辛島貞夫（長江英和）の妻であり、山岳写真家として活動する辛島ふみ（仙道敦子）だった。
◆「田鎖ブラザーズ」電話の相手に視聴者驚愕
ラスト1分、電話越しに響いた彼女の声に、視聴者からは「いよいよきた」「予想外の繋がりで鳥肌」「ますます謎が深まる」と驚きの声が殺到。さらに、津田の病室に町中華「もっちゃん」の店主・茂木幸輝（山中崇）が訪れていたことから、「なぜもっちゃんが病院に？」「動きが怪しすぎる」「一番信じていた人が犯人？」「もっちゃんも何か鍵を握ってそう」と一番怪しかった津田の死により、これまで兄弟を支えてきたはずの茂木へ疑いの目が一気に向けられている。（modelpress編集部）
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