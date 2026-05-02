「Snow Man」でアクロバットがすごいと思うメンバーランキング！ 「岩本照」を大差で抑えた1位は？
All About ニュース編集部は2026年4月13日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「Snow Man」に関するアンケート調査を実施しました。
今回は、「アクロバットがすごい」と思うメンバーランキングを作成。Snow Manのメンバーは全員が高いダンススキルを持っているのですが、中でもアクロバットがすごいと思うメンバーに投票していただています。
それでは、「Snow Manでアクロバットがすごいと思うメンバー」ランキングの結果を紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位に選ばれたのは岩本照さんです。岩本さんは、幼少期からダンスを習っているメンバーで、ライブや番組などでキレのあるパフォーマンスを披露しています。振り付けを手掛けることもあり、グループの中でもダンスを得意とするメンバーです。
スタイルがよく、高い身体能力を持つ岩本さんは、ダイナミックなアクロバットが特徴。Snow Manのリーダーを務め、高いセンスのパフォーマンスでグループを引っ張り続けています。
回答者からは、「バク転やバク宙の高さが安定感でトップクラスに思えました」（50代女性／大阪府）、「身体能力が抜群に高い。曲の中でも連続してバク転やバク宙を涼しい顔で決めていた」（40代女性／埼玉県）、「あの筋肉を使ってのダイナミックなアクロバットが見応えある」（50代女性／広島県）などの意見が寄せられました。
1位は佐久間大介さんでした。佐久間さんは、小学2年生の頃からダンスを習っていた経歴を持ち、アクロバットに定評があるメンバーです。バク転やバク宙を得意として、パフォーマンスの中でも美しいアクロバットを何度も披露してきました。
佐久間さんといえばアクロバットのイメージが強く、「⼀番くじ」のCMに出演した際にはダイナミックな動きを披露。高いダンススキルを持ったアイドルとして有名です。
回答者からは、「小柄だけどとても動きが大きくアクロバットもキレがいい」（30代女性／山形県）、「滞空時間の長いバク宙や、指先まで神経の通ったしなやかなアクロバットを披露してくれる」（20代女性／東京都）、「曲中のアクロバットも軽々とこなしている」（40代女性／岩手県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
今回は、「アクロバットがすごい」と思うメンバーランキングを作成。Snow Manのメンバーは全員が高いダンススキルを持っているのですが、中でもアクロバットがすごいと思うメンバーに投票していただています。
それでは、「Snow Manでアクロバットがすごいと思うメンバー」ランキングの結果を紹介します。
2位：岩本照／79票
2位に選ばれたのは岩本照さんです。岩本さんは、幼少期からダンスを習っているメンバーで、ライブや番組などでキレのあるパフォーマンスを披露しています。振り付けを手掛けることもあり、グループの中でもダンスを得意とするメンバーです。
スタイルがよく、高い身体能力を持つ岩本さんは、ダイナミックなアクロバットが特徴。Snow Manのリーダーを務め、高いセンスのパフォーマンスでグループを引っ張り続けています。
回答者からは、「バク転やバク宙の高さが安定感でトップクラスに思えました」（50代女性／大阪府）、「身体能力が抜群に高い。曲の中でも連続してバク転やバク宙を涼しい顔で決めていた」（40代女性／埼玉県）、「あの筋肉を使ってのダイナミックなアクロバットが見応えある」（50代女性／広島県）などの意見が寄せられました。
1位：佐久間大介／164票
1位は佐久間大介さんでした。佐久間さんは、小学2年生の頃からダンスを習っていた経歴を持ち、アクロバットに定評があるメンバーです。バク転やバク宙を得意として、パフォーマンスの中でも美しいアクロバットを何度も披露してきました。
佐久間さんといえばアクロバットのイメージが強く、「⼀番くじ」のCMに出演した際にはダイナミックな動きを披露。高いダンススキルを持ったアイドルとして有名です。
回答者からは、「小柄だけどとても動きが大きくアクロバットもキレがいい」（30代女性／山形県）、「滞空時間の長いバク宙や、指先まで神経の通ったしなやかなアクロバットを披露してくれる」（20代女性／東京都）、「曲中のアクロバットも軽々とこなしている」（40代女性／岩手県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)