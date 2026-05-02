【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】第12話「武士と忍者」あらすじ 怜慈は泣けるのか？ ついに駆無と対面
“赤いヒーロー”が活躍する新たな特撮映像シリーズ【PROJECT R.E.D.】（※「超次元英雄譚」の英訳【Records of Extraordinary Dimensions】の頭文字をとって付けられたプロジェクト）の第1弾となる『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の第12話「武士と忍者」が3日に放送される。
【動画】【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】第12話「武士と忍者」予告
怜慈（長田光平）たちとの会話で、人造人間の自分に感情があるかもしれないと思い始めた刹那（赤羽流河）。「ならば…」と、密かにあこがれていた“泣く行為”ができないか、さまざまな方法を試してみるが、構造上「涙を流す機能」がないため、ことごとく失敗してしまう。
「かくなる上は…」と刹那が“涙に焦がれし者たちの集い”へ向かうと、そこには他のギャバンに会おうと次元を超えてきた駆無（安井謙太郎）の姿が。ついに、武士と忍者のギャバンが対面するが…!?
【動画】【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】第12話「武士と忍者」予告
怜慈（長田光平）たちとの会話で、人造人間の自分に感情があるかもしれないと思い始めた刹那（赤羽流河）。「ならば…」と、密かにあこがれていた“泣く行為”ができないか、さまざまな方法を試してみるが、構造上「涙を流す機能」がないため、ことごとく失敗してしまう。
「かくなる上は…」と刹那が“涙に焦がれし者たちの集い”へ向かうと、そこには他のギャバンに会おうと次元を超えてきた駆無（安井謙太郎）の姿が。ついに、武士と忍者のギャバンが対面するが…!?