【5月1日の契約情報】B1、B2、B3合わせて23名の去就が発表…引退は静岡の加納、青森のボンゴ

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　5月1日、Bリーグは自由交渉選手リストを更新し、新たに契約満了となった23選手を公示した。


　残り2試合となったB1秋田ノーザンハピネッツは、主力選手のキアヌ・ピンダーが脇腹の負傷のため契約を解除。ただし、コートには立てないもののチームに帯同はする。


　B2西地区のベルテックス静岡は、現役を引退する加納誠也をはじめ、5選手が契約満了となった。B2東地区の岩手ビッグブルズは6シーズン在籍した仁平拓海や、今シーズンB2得点ランキングで3位にランクインしたクレイ・マウンスら3選手が退団を発表し、同リストに公示された。


　そのほか、青森ワッツはボンゴジロンの契約解除及び現役引退を発表、さらにミサカボベニら3選手が退団。B3の徳島ガンバロウズやさいたまブロンコス、東京八王子ビートレインズなどが複数の選手との契約満了を発表した。


■5月1日に発表されたBリーグ契約情報

＜選手＞

キアヌ・ピンダー（秋田／契約解除）

中野友都（岩手／契約満了）

仁平拓海（岩手／契約満了）

クレイ・マウンス（岩手／契約解除）

上村大佐（静岡／契約満了）

加納誠也（静岡／契約満了）

今野海輝（静岡／契約満了）

島崎輝（静岡／契約満了）

バローンマーテル（静岡／契約満了）

大髙祐哉（青森／契約満了）

ボンゴジロン（青森／契約解除）

ミサカボベニ（青森／契約満了）

相原アレクサンダー学（徳島／契約満了）

松本礼太（徳島／契約満了）

デイビッド・コンゴロ（徳島／契約満了）

今池翔大（さいたま／契約満了）

大矢孝太朗（さいたま／契約満了）

近藤崚太（さいたま／契約満了）

松浦奏斗（さいたま／契約満了）

ウィル・クリークモア（さいたま／契約満了）

モンガ・バンザ・ジョエル（さいたま／契約満了）

タレン・サリバン（八王子／契約満了）

ジョナサン・ジャンセン（八王子／契約解除）


＜スタッフ＞

菊地敦友（静岡／AC & SDC契約満了)



【写真】B2プレーオフのトーナメント表/h4>

B2プレーオフのトーナメント表