【5月1日の契約情報】B1、B2、B3合わせて23名の去就が発表…引退は静岡の加納、青森のボンゴ

5月1日、Bリーグは自由交渉選手リストを更新し、新たに契約満了となった23選手を公示した。

残り2試合となったB1秋田ノーザンハピネッツは、主力選手のキアヌ・ピンダーが脇腹の負傷のため契約を解除。ただし、コートには立てないもののチームに帯同はする。

B2西地区のベルテックス静岡は、現役を引退する加納誠也をはじめ、5選手が契約満了となった。B2東地区の岩手ビッグブルズは6シーズン在籍した仁平拓海や、今シーズンB2得点ランキングで3位にランクインしたクレイ・マウンスら3選手が退団を発表し、同リストに公示された。

そのほか、青森ワッツはボンゴジロンの契約解除及び現役引退を発表、さらにミサカボベニら3選手が退団。B3の徳島ガンバロウズやさいたまブロンコス、東京八王子ビートレインズなどが複数の選手との契約満了を発表した。

■5月1日に発表されたBリーグ契約情報



＜選手＞



キアヌ・ピンダー（秋田／契約解除）



中野友都（岩手／契約満了）



仁平拓海（岩手／契約満了）



クレイ・マウンス（岩手／契約解除）



上村大佐（静岡／契約満了）



加納誠也（静岡／契約満了）



今野海輝（静岡／契約満了）



島崎輝（静岡／契約満了）



バローンマーテル（静岡／契約満了）



大髙祐哉（青森／契約満了）



ボンゴジロン（青森／契約解除）



ミサカボベニ（青森／契約満了）



相原アレクサンダー学（徳島／契約満了）



松本礼太（徳島／契約満了）



デイビッド・コンゴロ（徳島／契約満了）



今池翔大（さいたま／契約満了）



大矢孝太朗（さいたま／契約満了）



近藤崚太（さいたま／契約満了）



松浦奏斗（さいたま／契約満了）



ウィル・クリークモア（さいたま／契約満了）



モンガ・バンザ・ジョエル（さいたま／契約満了）



タレン・サリバン（八王子／契約満了）



ジョナサン・ジャンセン（八王子／契約解除）

＜スタッフ＞



菊地敦友（静岡／AC & SDC契約満了)

B2プレーオフのトーナメント表

【写真】B2プレーオフのトーナメント表/h4>