５・１２新宿「メインイベント」対戦カード（新日本プロレス公式ＷＥＢより）

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　新日本プロレスは１日、日本プロレスリング連盟に加入する８団体が参加する新世代レスラーを中心とした初興行「ＦＡＣＥ　ＴＨＥ　ＮＥＸＴ」（１２日、新宿ＦＡＣＥ）の全カードを発表した。

　メインイベントは新日本の永井大貴がイルシオン（ＤＤＴ）＆小田嶋大樹（ＮＯＡＨ）とトリオを結成し、須見和馬（ＤＤＴ）＆中村宗達（ガンバレ☆プロレス）＆田中良弥（ＤＲＡＧＯＮＧＡＴＥ）と対戦する。試合以外では新日本の藤田晃生とＤＤＴの正田壮史によるスペシャルトークショーも行われる。

　◆５・１２新宿全対戦カード

　▼第１試合　１０分１本勝負

松本達哉　ｖｓ　小柳勇斗

　▼第２試合　１５分１本勝負

新橋二郎、元島仙多郎、稲畑誠己　ｖｓ　郄橋碧、梅紅陽、＠ＫＥＹ

　▼第３試合　１５分１本勝負

関茂隆真、安田優虎、川上翔大、稲畑勝巳　ｖｓ　中原大誠、五十嵐玲也、瑠希也、ＧｕＣ

　▼第４試合　１５分１本勝負

木村和真、佐藤大地、吉田和正　ｖｓ　鶴屋浩斗、浅倉幸史郎、石田有輝

　▼第５試合　１５分１本勝負

高鹿佑也　ｖｓ　帆希

　▼第６試合　１５分１本勝負

田中良弥、中村宗達、須見和馬　ｖｓ　小田嶋大樹、永井大貴、イルシオン