新日本プロレスは１日、日本プロレスリング連盟に加入する８団体が参加する新世代レスラーを中心とした初興行「ＦＡＣＥ ＴＨＥ ＮＥＸＴ」（１２日、新宿ＦＡＣＥ）の全カードを発表した。

メインイベントは新日本の永井大貴がイルシオン（ＤＤＴ）＆小田嶋大樹（ＮＯＡＨ）とトリオを結成し、須見和馬（ＤＤＴ）＆中村宗達（ガンバレ☆プロレス）＆田中良弥（ＤＲＡＧＯＮＧＡＴＥ）と対戦する。試合以外では新日本の藤田晃生とＤＤＴの正田壮史によるスペシャルトークショーも行われる。

◆５・１２新宿全対戦カード

▼第１試合 １０分１本勝負

松本達哉 ｖｓ 小柳勇斗

▼第２試合 １５分１本勝負

新橋二郎、元島仙多郎、稲畑誠己 ｖｓ 郄橋碧、梅紅陽、＠ＫＥＹ

▼第３試合 １５分１本勝負

関茂隆真、安田優虎、川上翔大、稲畑勝巳 ｖｓ 中原大誠、五十嵐玲也、瑠希也、ＧｕＣ

▼第４試合 １５分１本勝負

木村和真、佐藤大地、吉田和正 ｖｓ 鶴屋浩斗、浅倉幸史郎、石田有輝

▼第５試合 １５分１本勝負

高鹿佑也 ｖｓ 帆希

▼第６試合 １５分１本勝負

田中良弥、中村宗達、須見和馬 ｖｓ 小田嶋大樹、永井大貴、イルシオン