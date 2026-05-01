日本プロレスリング連盟「８団体参加」新世代レスラー初興行「全対戦カード」決定…５・１２新宿
新日本プロレスは１日、日本プロレスリング連盟に加入する８団体が参加する新世代レスラーを中心とした初興行「ＦＡＣＥ ＴＨＥ ＮＥＸＴ」（１２日、新宿ＦＡＣＥ）の全カードを発表した。
メインイベントは新日本の永井大貴がイルシオン（ＤＤＴ）＆小田嶋大樹（ＮＯＡＨ）とトリオを結成し、須見和馬（ＤＤＴ）＆中村宗達（ガンバレ☆プロレス）＆田中良弥（ＤＲＡＧＯＮＧＡＴＥ）と対戦する。試合以外では新日本の藤田晃生とＤＤＴの正田壮史によるスペシャルトークショーも行われる。
◆５・１２新宿全対戦カード
▼第１試合 １０分１本勝負
松本達哉 ｖｓ 小柳勇斗
▼第２試合 １５分１本勝負
新橋二郎、元島仙多郎、稲畑誠己 ｖｓ 郄橋碧、梅紅陽、＠ＫＥＹ
▼第３試合 １５分１本勝負
関茂隆真、安田優虎、川上翔大、稲畑勝巳 ｖｓ 中原大誠、五十嵐玲也、瑠希也、ＧｕＣ
▼第４試合 １５分１本勝負
木村和真、佐藤大地、吉田和正 ｖｓ 鶴屋浩斗、浅倉幸史郎、石田有輝
▼第５試合 １５分１本勝負
高鹿佑也 ｖｓ 帆希
▼第６試合 １５分１本勝負
田中良弥、中村宗達、須見和馬 ｖｓ 小田嶋大樹、永井大貴、イルシオン