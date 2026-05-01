自分のことを大切に思ってくれているかどうか、ピンチになったときにハッキリすることも。今回は、地震のあとで離婚を決意した人のエピソードをご紹介します。

大きな地震があり…

「結婚後、義母と同居していました。夫はいつでも義母の味方。まだ新婚なのに、結婚生活は孤独なものでした……。そんなある日、わりと大きめの地震があったときのこと。夫は真っ先に義母に覆い被さって守っていました。その場に私もいたのに、私には一切目もくれず……。

避難したときも、夫は義母の心配ばかりして、私には『お前は一人で大丈夫だよな？』と言うだけ。母親の心配をするのはわかるけど……私は？ 妻を守ろうとする気は一切ないわけ？

その瞬間、離婚しようと決めました。年齢的に再婚も考えますが、マザコン夫だけはお断り。妻より親を優先する人だけは本当に無理になりました……」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2026年1月）

▽ いざというとき、自分より義母を優先するということを、ここまで見せつけられたら虚しくなりますね……。夫婦でいる意味を見いだせなくなります……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。