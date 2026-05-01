「オリオールズ５−１１アストロズ」（４月３０日、ボルチモア）

アストロズのアルバレスが１２号ソロを放ち、ＭＬＢトップのホワイトソックスの村上宗隆、ヤンキースのジャッジに並んだ。

５−０の二回無死から、真ん中高めの初球を強振。６試合ぶりの一発は右中間席への４２４フィート（約１２９メートル）の特大弾となった。

２０２１年から４年連続３０本塁打以上を記録している左の強打者・アルバレスは、ここまで３２試合で打率・３５６、１２本塁打、２７打点と３部門で驚異的な成績を残している。

４月を終えた段階だが、３度の本塁打に輝いたジャッジと村上が争っていることに、「アルバレス、ジャッジのＨＲ争いの中に村上いるの改めて考えてもホントすごいな」、「まだ５月やけどＭＬＢでホームラン争いしてる村上すげぇよ」、「ホームラン王争いが盛り上がってきた」などの声があった。

さらに３人とも同一リーグとあって「ア・リーグホームラン王争い激しすぎる」との声もあった。

村上は４月３０日に試合がなく、１日（日本時間２日）からパドレス戦に臨む。