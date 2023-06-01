ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は８６２ドル高 シカゴ日経平均先物は５万９８２５円
NY株式30日（NY時間15:02）（日本時間04:02）
ダウ平均 49724.27（+862.46 +1.77%）
ナスダック 24890.25（+217.01 +0.88%）
CME日経平均先物 59825（大証終比：+295 +0.49%）
欧州株式30日終値
英FT100 10378.82（+165.71 +1.62%）
独DAX 24292.38（+337.82 +1.41%）
仏CAC40 8114.84（+42.71 +0.53%）
米国債利回り
2年債 3.879（-0.068）
10年債 4.385（-0.045）
30年債 4.982（-0.019）
期待インフレ率 2.474（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.037（-0.073）
英 国 5.012（-0.059）
カナダ 3.560（-0.046）
豪 州 5.064（+0.069）
日 本 2.516（+0.052）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝105.31（-1.57 -1.47%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4636.40（+74.90 +1.64%）
ビットコイン（ドル）
76337.88（+683.25 +0.90%）
（円建・参考値）
1194万2298円（+106888 +0.90%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49724.27（+862.46 +1.77%）
ナスダック 24890.25（+217.01 +0.88%）
CME日経平均先物 59825（大証終比：+295 +0.49%）
欧州株式30日終値
英FT100 10378.82（+165.71 +1.62%）
独DAX 24292.38（+337.82 +1.41%）
仏CAC40 8114.84（+42.71 +0.53%）
米国債利回り
2年債 3.879（-0.068）
10年債 4.385（-0.045）
30年債 4.982（-0.019）
期待インフレ率 2.474（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.037（-0.073）
英 国 5.012（-0.059）
カナダ 3.560（-0.046）
豪 州 5.064（+0.069）
日 本 2.516（+0.052）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝105.31（-1.57 -1.47%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4636.40（+74.90 +1.64%）
ビットコイン（ドル）
76337.88（+683.25 +0.90%）
（円建・参考値）
1194万2298円（+106888 +0.90%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ