NY株式30日（NY時間15:02）（日本時間04:02）
ダウ平均　　　49724.27（+862.46　+1.77%）
ナスダック　　　24890.25（+217.01　+0.88%）
CME日経平均先物　59825（大証終比：+295　+0.49%）

欧州株式30日終値
英FT100　 10378.82（+165.71　+1.62%）
独DAX　 24292.38（+337.82　+1.41%）
仏CAC40　 8114.84（+42.71　+0.53%）

米国債利回り
2年債　 　3.879（-0.068）
10年債　 　4.385（-0.045）
30年債　 　4.982（-0.019）
期待インフレ率　 　2.474（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.037（-0.073）
英　国　　5.012（-0.059）
カナダ　　3.560（-0.046）
豪　州　　5.064（+0.069）
日　本　　2.516（+0.052）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝105.31（-1.57　-1.47%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4636.40（+74.90　+1.64%）

ビットコイン（ドル）
76337.88（+683.25　+0.90%）
（円建・参考値）
1194万2298円（+106888　+0.90%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ