『日プ新世界』現時点での“穴あき順位”発表 50人→35人へ【判明分全掲載】
サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（通称『日プ新世界』）の#6が、4月30日午後9時からLeminoにて無料配信され、現時点での“穴あき順位”が発表された。
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
1位は「第1回順位発表式」から変わらず、加藤大樹。2位は、前回7位だった照井康祐だった。
『PRODUCE 101 JAPAN』は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
Leminoにて毎週木曜日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信される。
【順位一覧】
1位：加藤大樹
2位：照井康祐
10位：土田央修
11位：杉山竜司
19位：青沼昂史朗
20位：倉橋吾槙
21位：浅香孝太郎
22位：アダム・ナガイ
34位：山下柊
35位：ユン・ジェヨン
36位：アーチャー・ウイ
37位：石田亮太
38位：板倉悠太
39位：カク・ドンミン
40位：西崎柊（※崎＝たつさき）
41位：ジュアン・ジェイ
42位：リー・ウェイゼ
43位：金安純正
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
1位は「第1回順位発表式」から変わらず、加藤大樹。2位は、前回7位だった照井康祐だった。
『PRODUCE 101 JAPAN』は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
【順位一覧】
1位：加藤大樹
2位：照井康祐
10位：土田央修
11位：杉山竜司
19位：青沼昂史朗
20位：倉橋吾槙
21位：浅香孝太郎
22位：アダム・ナガイ
34位：山下柊
35位：ユン・ジェヨン
36位：アーチャー・ウイ
37位：石田亮太
38位：板倉悠太
39位：カク・ドンミン
40位：西崎柊（※崎＝たつさき）
41位：ジュアン・ジェイ
42位：リー・ウェイゼ
43位：金安純正