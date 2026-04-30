オンオフ使える！上質PUレザートートバッグ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、オンでもオフでも使いやすい、上質PUレザーを採用したシンプルトートバッグ「200-BAG188BK（ブラック）」「200-BAG188BR（ブラウン）」「200-BAG188NV（ネイビー）」を発売した。
■シーンを選ばない洗練デザイン
ビジネスにもカジュアルにも自然に溶け込む、無駄を削ぎ落としたシンプルデザイン。マットな質感のPUレザーが落ち着いた印象を演出し、持つ人のスタイルを選ばない。男女問わず使えるユニセックス設計で、通勤・通学はもちろん、休日のお出かけにもフィット。1つ持っておけば幅広いシーンで活躍する。
■A4もPCも余裕の大容量収納
メイン収納にはA4サイズの書類や雑誌を余裕で収納できる。さらに、最大14型までのノートPCに対応した専用スペースを備え、ビジネスシーンでも安心して使える。必要なものをしっかり持ち運べるサイズ感で、荷物が多い日でもスマートに対応する。
■使いやすさを追求した内部設計
バッグ内部には小物ポケットやペンポケットを豊富に配置。スマートフォンや充電器、筆記具などを整理しやすく、取り出しもスムーズ。バッグの中で迷子になりがちなアイテムもすっきり収納でき、日々のストレスを軽減する。
■快適な持ち運びを実現する設計
長めに設計された持ち手により、肩掛けがしやすく、移動時の負担を軽減する。腕を通しやすいゆとりある設計で、厚手のアウター着用時でも快適に使用できる。通勤ラッシュや移動の多い日でもストレスフリーな使い心地を提供する。
■細部に宿る安心と高級感
底鋲付きでバッグが直接床に触れるのを防ぎ、汚れやダメージを軽減。さらに自立しやすい設計で、置いた際の安定感も抜群だ。滑らかな手触りのPUレザーは高級感がありながら、お求めやすい価格を実現。日常使いに最適なバランスを追求した。
■商品詳細
■上質PUレザーを採用したシンプルトートバッグ「200-BAG188BK（ブラック）」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・ほぼ1kgのチーズ・からあげ・ポテト登場！ドミノ・ピザ「ドミノデカ盛り祭」
・バーガーキング、新サンデーシリーズ「キングフュージョン」登場
・長時間座っても疲れにくい！日本人の体形に合う多機能オフィスチェア
・トッピング＆タレを16種に拡充！牛角「2026春夏グランドメニュー」メディア試食会
・高さ190cm対応！床置きタブレットスタンド
■シーンを選ばない洗練デザイン
ビジネスにもカジュアルにも自然に溶け込む、無駄を削ぎ落としたシンプルデザイン。マットな質感のPUレザーが落ち着いた印象を演出し、持つ人のスタイルを選ばない。男女問わず使えるユニセックス設計で、通勤・通学はもちろん、休日のお出かけにもフィット。1つ持っておけば幅広いシーンで活躍する。
■A4もPCも余裕の大容量収納
メイン収納にはA4サイズの書類や雑誌を余裕で収納できる。さらに、最大14型までのノートPCに対応した専用スペースを備え、ビジネスシーンでも安心して使える。必要なものをしっかり持ち運べるサイズ感で、荷物が多い日でもスマートに対応する。
■使いやすさを追求した内部設計
バッグ内部には小物ポケットやペンポケットを豊富に配置。スマートフォンや充電器、筆記具などを整理しやすく、取り出しもスムーズ。バッグの中で迷子になりがちなアイテムもすっきり収納でき、日々のストレスを軽減する。
■快適な持ち運びを実現する設計
長めに設計された持ち手により、肩掛けがしやすく、移動時の負担を軽減する。腕を通しやすいゆとりある設計で、厚手のアウター着用時でも快適に使用できる。通勤ラッシュや移動の多い日でもストレスフリーな使い心地を提供する。
■細部に宿る安心と高級感
底鋲付きでバッグが直接床に触れるのを防ぎ、汚れやダメージを軽減。さらに自立しやすい設計で、置いた際の安定感も抜群だ。滑らかな手触りのPUレザーは高級感がありながら、お求めやすい価格を実現。日常使いに最適なバランスを追求した。
■商品詳細
■上質PUレザーを採用したシンプルトートバッグ「200-BAG188BK（ブラック）」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・ほぼ1kgのチーズ・からあげ・ポテト登場！ドミノ・ピザ「ドミノデカ盛り祭」
・バーガーキング、新サンデーシリーズ「キングフュージョン」登場
・長時間座っても疲れにくい！日本人の体形に合う多機能オフィスチェア
・トッピング＆タレを16種に拡充！牛角「2026春夏グランドメニュー」メディア試食会
・高さ190cm対応！床置きタブレットスタンド