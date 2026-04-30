◆女子プロゴルフツアー ＮＴＴドコモビジネスレディス 第１日（３０日、千葉・浜野ＧＣ＝６７０４ヤード、パー７２）

第１ラウンドが行われ、５年ぶりツアー３勝目を狙う岡山絵里（ニトリ）がツアー記録に並ぶ８連続を含む９バーディー、ボギーなしで大会コース記録タイの６３をマークし、９アンダーで首位発進した。

衝撃の８連続バーディーで沸かせた。２番で３メートルを決めると、３番と４番で８メートルをねじ込み、６番から９番まで２・５〜３メートルを決めきった。８連続は諸見里しのぶ（１１年）、成田美寿々（１９年）、小祝さくら（２３年）に続く史上４人目の快挙。１０番で３メートルを外してパーとして新記録は逃したが「すげぇ〜って感じだった。パットのラインが全部見えて、そこに全部打てた」と自画自賛した。

直近では富士フイルム・スタジオアリス女子オープンで４位、２週前のＫＫＴ杯バンテリンレディスで１２位と好調だ。試合がなかった前週は３日間、クラブを握らずに「のんびりしてました」。Ｎｅｔｆｌｉｘで映画「爆弾」を楽しむなどリフレッシュし、ツアー再開初戦で好発進した。

６月４日に３０歳の誕生日を迎える。岡山は「年上の人と回る機会が少なくなり、自分の年を取ったなと思う。息の長い選手でいられたら」としみじみ。２０代のうちに３勝目を挙げたい気持ちは強く「６月までに優勝したい」と言い切った。

２１年のアクサレディス宮崎以来、５年ぶり３勝目へ最高のスタートを切ったが、気を緩めることはない。第２ラウンドに向けて「今日のことは忘れて、ゼロから頑張ります」と気を引き締めた。