●あす5月1日(金)の午前中は大気不安定。急な雷雨や突風に注意

●風が強く、あす5月1日(金)も空気冷たい

●次に天気が崩れるのは3日(日)。連休終盤は天気回復



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きょう30日(木)は朝から本降りとなりました。

昼前から雨雲は途切れ途切れとなりましたが、きょう30日(木)午後7時の時点で、再び県内の広い範囲に雨雲が広がりだしています。





この雨の原因となっている低気圧や前線は、これからあす5月1日(金)にかけて東へ進んでいく予想です。

ただし日本海に発生する新たな低気圧の影響で、県内の雨はまだしつこく続いていきそうです。





今夜も続々と活発な雨雲が流れ込む予想です。

あす5月1日(金)の夜明け前になると、ところどころで雲が途切れてきますが、局地的に雨雲が発達するなど不安定な空模様へ変っていきます。

あす5月1日(金)はまだ午前を中心に急に降りだす強い雨や雷の発生、また風の強さにも注意が必要です。



あす5月1日(金)の最高気温は18度前後。

きょう30日(木)よりも3度ほど高くなりますが、北から西よりの風が吹く分、一段と空気が冷たく感じられそうです。あす5月1日(金)も大きめの傘と、上着が活躍する一日となりそうです。



この雨もあす5月1日(金)の夕方には概ね落ち着いてくると見込んでいます。





一方、この先も天気は短い周期で変化する見通しです。

次に大きく天気が崩れるのは3日(日)になるとみていて、午後になるほどまとまった雨が降る予想です。



まずは目先、これからあす5月1日(金)にかけての冷たい雨に濡れて風邪を引かないように注意しましょう。

体調第一で、この先のゴールデンウィークを楽しんでいただければと思います。





あす5月1日(金)は大気の状態が不安定で、午前を中心に急な強い雨や雷・突風に注意が必要です。

夜は晴れ間も出てきますが、冷たい風の影響で気温の上がり方が鈍く最高気温は18度くらいに止まる予想です。



あす5月1日(金)も上着を活用して、身体を冷やさないように気を付けましょう。





紫外線情報です。

午後になり雨が落ち着くと、ところどころで紫外線がやや強くなると見込んでいます。

油断せずに対策を行いましょう。





あさって2日(土)は安定した空模様ですが、一気に気温が上昇。夏日続出の汗ばむ陽気となりそうです。

3日(日)は再び雨が降りやすく、午後ほど雨脚が強くなると見込んでいます。

連休終盤は青空が広がり、この先も天気は小刻みに変化する見通しです。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）