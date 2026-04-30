国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」ノミネート発表 主要部門にミセス・HANA ・M!LKなど【各部門5作品一覧】
【モデルプレス＝2026/04/30】音楽業界の主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根を越えて新設したアワード「MUSIC AWARDS JAPAN」（MAJ）より、ノミネート作品・アーティストが決定した。
【写真】「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」エントリー作品ラインナップ
「MUSIC AWARDS JAPAN」は、音楽業界の主要5団体が垣根を越えて設立した、一般社団法⼈カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）によるアワード。主要6部⾨では、最優秀楽曲賞100曲、最優秀アーティスト賞100アーティスト、最優秀アルバム賞100作品、最優秀ニュー・アーティスト賞50アーティスト、Best Global Hit from Japan100曲、最優秀アジア楽曲賞21曲の中から、各部⾨5つずつのノミネート作品／アーティストが決定した。
エントリー作品に選ばれたアーティスト・クリエイターをはじめとする⾳楽関係者によってノミネート作品の中から最優秀作品を決定する最終投票も4月30日より開始。なお、MAJ2026にて実施を予定していた「ミュージックテック特別賞」につきまして、選考プロセスの⼀環である「Music Tech Start Up Pitch Japan 2026」の開催延期に伴い、本年の実施を⾒送るため、MAJ2026では全77部⾨の最優秀作品／アーティストを決定する。（modelpress編集部）
【最優秀楽曲賞】
Blue Jeans／HANA
IRIS OUT／⽶津⽞師
怪獣／サカナクション
⾰命道中 - On The Way／アイナ・ジ・エンド
好きすぎて滅！／M!LK
【最優秀アーティスト賞】
Fujii Kaze
HANA
Mrs. GREEN APPLE
サカナクション
⽶津⽞師
【最優秀ニュー・アーティスト賞】
CANDY TUNE
HANA
luv
STARGLOW
ブランデー戦記
【最優秀アルバム賞】
10／Mrs. GREEN APPLE
Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-／Various Artists
Gen／星野源
Prema／Fujii Kaze
THANK YOU SO MUCH／サザンオールスターズ
【Best Global Hit From Japan】
HYPNOTIZE／XG
IRIS OUT／米津玄師
JANE DOE／米津玄師, 宇多田ヒカル
ReawakeR（feat. Felix of Stray Kids）／LiSA
うっせぇわ／Ado
【最優秀アジア楽曲賞】
【Indonesia】Tabola Bale／Silet Open Up
【Philippines】Multo／Cup of Joe
【South Korea】Dash／PLAVE
【South Korea】Drowning／WOODZ
【South Korea】Golden／HUNTR/X
【最優秀J-POP楽曲賞】
IRIS OUT／⽶津⽞師
JANE DOE／⽶津⽞師、宇多⽥ヒカル
⾰命道中 - On The Way／アイナ・ジ・エンド
ダーリン／Mrs. GREEN APPLE
ファンファーレ／玉置浩二
【最優秀ロック楽曲賞】
I／BUMP OF CHICKEN
Puppets Can't Control You／ONE OK ROCK
TWILIGHT!!!／King Gnu
怪獣／サカナクション
賜物／RADWIMPS
【最優秀ヒップホップ／ラップ楽曲賞】
99 Steps（feat. Kohjiya, Hana Hope）／STUTS
doppelgänger／Creepy Nuts
Miss Luxury／YZERR, LANA, JP THE WAVY ＆ Yellow Bucks
WORK HARD／ちゃんみな
どON／RIP SLYME
【最優秀R＆B／コンテンポラリー楽曲賞】
Eureka／星野源
Hachikō／Fujii Kaze
Mad Hope（feat. Louis Cole, Sam Gendel, Sam Wilkes）／星野源
Mine or Yours／宇多⽥ヒカル
MOVE ON／山下達郎
Prema／Fujii Kaze
Star／星野源
Whole of Flower／Suchmos
真っ白／藤井風
【最優秀オルタナティブ楽曲賞】
Method／Kroi
赤いワインに涙が…／ブランデー戦記
紫陽花／離婚伝説
声／羊文学
ファーストキス／離婚伝説
笑ったり転んだり／ハンバート ハンバート
【最優秀ダンス＆ボーカル楽曲賞（グループ／ソロ）】
BAD LOVE／HANA
Blue Jeans／HANA
GALA／XG
GOD_i／Number_i
MILLION PLACES／XG
NON STOP／HANA
ROSE／HANA
Tiger／HANA
ノンフィクションズ／Da-iCE
夢中／BE:FIRST
【最優秀ボーイズアイドルカルチャー楽曲賞（グループ／ソロ）】
Rock this Party／timelesz
Theater／King ＆ Prince
愛のかたまり／DOMOTO
イイじゃん／M!LK
カリスマックス／Snow Man
好きすぎて滅！／M!LK
【最優秀ガールズアイドルカルチャー楽曲賞（グループ／ソロ）】
愛◆スクリ〜ム！／AiScReam（◆はハートマーク）
かがみ／FRUITS ZIPPER
キューにストップできません！／CUTIE STREET
とくべチュ、して／＝LOVE
はちゃめちゃわちゃライフ！／FRUITS ZIPPER
盛れ!ミ・アモーレ／Juice=Juice
【最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞】
Fun! Fun! Fun!／新浜レオン
運命の夏／⾠⺒ゆうと
北の断崖／⼭内惠介
外せないピンキーリング／SHOW-WA
僕らの口笛／SHOW-WA ＆ MATSURI
【最優秀インストゥルメンタル楽曲賞】
A Light That Never Goes Out／Classy Moon
Elevator Lover／関口シンゴ
Moon／Toshiki Soejima, Nahokimama
Stack Wave（feat. STUTS）／DJ Mitsu the Beats
神様のメロディ／Kan Sano
【最優秀ダンス・エレクトロニック楽曲賞】
Electricity（Karen Nyame KG Remix）／宇多田ヒカル
Fallin’ feat. Neibiss／tofubeats
GALA／XG
more than words (Miso Extra Remix)／羊文学
otozure／iri
ウォーアイニー／水曜日のカンパネラ
【最優秀アニメ楽曲賞】
IRIS OUT／⽶津⽞師
JANE DOE／⽶津⽞師、宇多⽥ヒカル
怪獣／サカナクション
⾰命道中 - On The Way／アイナ・ジ・エンド
はちゃめちゃわちゃライフ！／FRUITS ZIPPER
【最優秀ボーカロイドカルチャー楽曲賞】
花弁、それにまつわる音声／あばらや
匙ノ咒／r-906
三不粘をエロい目で見るな／山本
乳首なぞなぞ／山本
ヒューマンビーイング／まらしぃ
幕を下ろそう、パレードへ／海茶
【最優秀クロスボーダー・コラボレーション楽曲賞】
2（feat. Lee Youngji）／星野源／Lee Youngji
DUET／ZICO, 幾田りら
Narani Narani（feat. 新しい学校のリーダーズ）／Balming Tiger／新しい学校のリーダーズ
ReawakeR（feat. Felix of Stray Kids）／LiSA／Felix
Some Type Of Skin（feat. ATARASHII GAKKO!）／AURORA
【最優秀バイラル楽曲賞】
愛◆スクリ〜ム！／AiScReam
イイじゃん／M!LK
おつかれSUMMER／HALCALI
かわいいだけじゃだめですか？／CUTIE STREET
好きすぎて滅！／M!LK
倍倍FIGHT!／CANDY TUNE
【最優秀リバイバル楽曲賞】
Love so sweet／嵐
イケナイ太陽／ORANGE RANGE
シルエット／KANA-BOON
ロビンソン／スピッツ
若者のすべて／フジファブリック
【最優秀ロングヒット楽曲賞】
怪獣の花唄／Vaundy
かわいいだけじゃだめですか？／CUTIE STREET
倍倍FIGHT!／CANDY TUNE
満ちてゆく／藤井風
ライラック／Mrs. GREEN APPLE
【Best Japanese Song in Asia】
AIZO／King Gnu
IRIS OUT／⽶津⽞師
JANE DOE／⽶津⽞師、宇多⽥ヒカル
Pretender／Official 髭男 dism
愛♡スクリ〜ム！／AiScReam
【Best Japanese Song in Europe】
AIZO／King Gnu
IRIS OUT／⽶津⽞師
ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)／LiSA
オトノケ／Creepy Nuts
⾰命道中 - On The Way／アイナ・ジ・エンド
【Best Japanese Song in North America】
AIZO／King Gnu
IRIS OUT／⽶津⽞師
It's Going Down Now／Lotus Juice, Azumi Takahashi
Outlaws Get No Entry／岩崎琢（※「崎」は正式には「たつさき」）
オトノケ／Creepy Nuts
【Best Japanese Song in Latin America】
IRIS OUT／⽶津⽞師
The Lazy Song／DJ HASEBE
オトノケ／Creepy Nuts
⾰命道中 - On The Way／アイナ・ジ・エンド
真夜中のドア〜stay with me／松原みき
【最優秀海外ポップス楽曲賞】
Abracadabra／Lady Gaga
Golden／HUNTR/X
Manchild／Sabrina Carpenter
The Fate of Ophelia／Taylor Swift
Zoo（From “Zootopia 2”）／Shakira
【最優秀海外ロック楽曲賞】
catch these fists／Wet Leg
My Only Angel／Aerosmith ＆ YUNGBLUD
Red, White and Jersey／Bon Jovi
Smash It Like Belushi／Green Day
Up From the Bottom／LINKIN PARK
【最優秀海外ヒップホップ／ラップ楽曲賞】
Anxiety／Doechii
ExtraL（feat. Doechii）／JENNIE
KICK OUT／Travis Scott
NOKIA／Drake
Stop Playing With Me／Tyler, The Creator
【最優秀海外R＆B／コンテンポラリー楽曲賞】
CHANEL／Tyla
Cry For Me／The Weeknd
Jealous Type／Doja Cat
Play This Song (feat. Anderson .Paak)／Mariah Carey
Upside Down (Candy Crush)／Thundercat
【最優秀海外オルタナティブ楽曲賞】
12 to 12／sombr
Relationships／HAIM
Reliquia／ROSALÍA
Still Bad／Lizzo
Take me back／HAIM
Tonight／PinkPantheress
【最優秀K-POP楽曲賞】
Almond Chocolate／ILLIT
DIFFERENT／LE SSERAFIM
JUMP／BLACKPINK
like JENNIE／JENNIE
THIS IS FOR／TWICE
【最優秀J-POPアーティスト賞】
Mrs. GREEN APPLE
Official 髭男 dism
Vaundy
ちゃんみな
⽶津⽞師
【最優秀ロックバンド／ソロアーティスト賞】
King Gnu
ONE OK ROCK
RADWIMPS
サカナクション
スピッツ
【最優秀ヒップホップ／ラップアーティスト賞】
Creepy Nuts
LANA
m-flo
RIP SLYME
STUTS
【最優秀R＆B／コンテンポラリーアーティスト賞】
Fujii Kaze
宇多⽥ヒカル
久保⽥利伸
星野源
⼭下達郎
【最優秀オルタナティブアーティスト賞】
TOMOO
くるり
ハンバート ハンバート
⽺⽂学
離婚伝説
【最優秀ダンス＆ボーカルアーティスト賞】
BE:FIRST
HANA
NiziU
Number_i
XG
【最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞（グループ／ソロ）】
M!LK
SixTONES
Snow Man
timelesz
嵐
【最優秀ガールズアイドルカルチャーアーティスト賞（グループ／ソロ）】
CANDY TUNE
CUTIE STREET
FRUITS ZIPPER
超ときめき◆宣伝部（◆はハートマーク）
＝LOVE
【最優秀デジタルカルチャーアーティスト賞】
DECO*27
須田景凪／バルーン
ハチ
柊マグネタイト
星街すいせい
【最優秀K-POPアーティスト賞】
BLACKPINK
BTS
LE SSERAFIM
Stray Kids
TWICE
【最優秀DJ賞 in association with JDDA】
DaBook
DJ KOCO aka SHIMOKITA
DJ TATSUKI
RISA TANIGUCHI
\ØU$UK€ \UK1MAT$U
【最優秀ロングヒットアルバム賞】
ANTENNA／Mrs. GREEN APPLE
HELP EVER HURT NEVER／藤井風
LOST CORNER／⽶津⽞師
LOVE ALL SERVE ALL／藤井風
STRAY SHEEP／⽶津⽞師
strobo／Vaundy
ハレンチ／ちゃんみな
【Not Sponsored 記事】
【写真】「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」エントリー作品ラインナップ
◆「MUSIC AWARDS JAPAN」ノミネート発表
「MUSIC AWARDS JAPAN」は、音楽業界の主要5団体が垣根を越えて設立した、一般社団法⼈カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）によるアワード。主要6部⾨では、最優秀楽曲賞100曲、最優秀アーティスト賞100アーティスト、最優秀アルバム賞100作品、最優秀ニュー・アーティスト賞50アーティスト、Best Global Hit from Japan100曲、最優秀アジア楽曲賞21曲の中から、各部⾨5つずつのノミネート作品／アーティストが決定した。
◆ノミネート作品 主要6部門
【最優秀楽曲賞】
Blue Jeans／HANA
IRIS OUT／⽶津⽞師
怪獣／サカナクション
⾰命道中 - On The Way／アイナ・ジ・エンド
好きすぎて滅！／M!LK
【最優秀アーティスト賞】
Fujii Kaze
HANA
Mrs. GREEN APPLE
サカナクション
⽶津⽞師
【最優秀ニュー・アーティスト賞】
CANDY TUNE
HANA
luv
STARGLOW
ブランデー戦記
【最優秀アルバム賞】
10／Mrs. GREEN APPLE
Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-／Various Artists
Gen／星野源
Prema／Fujii Kaze
THANK YOU SO MUCH／サザンオールスターズ
【Best Global Hit From Japan】
HYPNOTIZE／XG
IRIS OUT／米津玄師
JANE DOE／米津玄師, 宇多田ヒカル
ReawakeR（feat. Felix of Stray Kids）／LiSA
うっせぇわ／Ado
【最優秀アジア楽曲賞】
【Indonesia】Tabola Bale／Silet Open Up
【Philippines】Multo／Cup of Joe
【South Korea】Dash／PLAVE
【South Korea】Drowning／WOODZ
【South Korea】Golden／HUNTR/X
◆ノミネート作品 -その他の57部⾨-
【最優秀J-POP楽曲賞】
IRIS OUT／⽶津⽞師
JANE DOE／⽶津⽞師、宇多⽥ヒカル
⾰命道中 - On The Way／アイナ・ジ・エンド
ダーリン／Mrs. GREEN APPLE
ファンファーレ／玉置浩二
【最優秀ロック楽曲賞】
I／BUMP OF CHICKEN
Puppets Can't Control You／ONE OK ROCK
TWILIGHT!!!／King Gnu
怪獣／サカナクション
賜物／RADWIMPS
【最優秀ヒップホップ／ラップ楽曲賞】
99 Steps（feat. Kohjiya, Hana Hope）／STUTS
doppelgänger／Creepy Nuts
Miss Luxury／YZERR, LANA, JP THE WAVY ＆ Yellow Bucks
WORK HARD／ちゃんみな
どON／RIP SLYME
【最優秀R＆B／コンテンポラリー楽曲賞】
Eureka／星野源
Hachikō／Fujii Kaze
Mad Hope（feat. Louis Cole, Sam Gendel, Sam Wilkes）／星野源
Mine or Yours／宇多⽥ヒカル
MOVE ON／山下達郎
Prema／Fujii Kaze
Star／星野源
Whole of Flower／Suchmos
真っ白／藤井風
【最優秀オルタナティブ楽曲賞】
Method／Kroi
赤いワインに涙が…／ブランデー戦記
紫陽花／離婚伝説
声／羊文学
ファーストキス／離婚伝説
笑ったり転んだり／ハンバート ハンバート
【最優秀ダンス＆ボーカル楽曲賞（グループ／ソロ）】
BAD LOVE／HANA
Blue Jeans／HANA
GALA／XG
GOD_i／Number_i
MILLION PLACES／XG
NON STOP／HANA
ROSE／HANA
Tiger／HANA
ノンフィクションズ／Da-iCE
夢中／BE:FIRST
【最優秀ボーイズアイドルカルチャー楽曲賞（グループ／ソロ）】
Rock this Party／timelesz
Theater／King ＆ Prince
愛のかたまり／DOMOTO
イイじゃん／M!LK
カリスマックス／Snow Man
好きすぎて滅！／M!LK
【最優秀ガールズアイドルカルチャー楽曲賞（グループ／ソロ）】
愛◆スクリ〜ム！／AiScReam（◆はハートマーク）
かがみ／FRUITS ZIPPER
キューにストップできません！／CUTIE STREET
とくべチュ、して／＝LOVE
はちゃめちゃわちゃライフ！／FRUITS ZIPPER
盛れ!ミ・アモーレ／Juice=Juice
【最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞】
Fun! Fun! Fun!／新浜レオン
運命の夏／⾠⺒ゆうと
北の断崖／⼭内惠介
外せないピンキーリング／SHOW-WA
僕らの口笛／SHOW-WA ＆ MATSURI
【最優秀インストゥルメンタル楽曲賞】
A Light That Never Goes Out／Classy Moon
Elevator Lover／関口シンゴ
Moon／Toshiki Soejima, Nahokimama
Stack Wave（feat. STUTS）／DJ Mitsu the Beats
神様のメロディ／Kan Sano
【最優秀ダンス・エレクトロニック楽曲賞】
Electricity（Karen Nyame KG Remix）／宇多田ヒカル
Fallin’ feat. Neibiss／tofubeats
GALA／XG
more than words (Miso Extra Remix)／羊文学
otozure／iri
ウォーアイニー／水曜日のカンパネラ
【最優秀アニメ楽曲賞】
IRIS OUT／⽶津⽞師
JANE DOE／⽶津⽞師、宇多⽥ヒカル
怪獣／サカナクション
⾰命道中 - On The Way／アイナ・ジ・エンド
はちゃめちゃわちゃライフ！／FRUITS ZIPPER
【最優秀ボーカロイドカルチャー楽曲賞】
花弁、それにまつわる音声／あばらや
匙ノ咒／r-906
三不粘をエロい目で見るな／山本
乳首なぞなぞ／山本
ヒューマンビーイング／まらしぃ
幕を下ろそう、パレードへ／海茶
【最優秀クロスボーダー・コラボレーション楽曲賞】
2（feat. Lee Youngji）／星野源／Lee Youngji
DUET／ZICO, 幾田りら
Narani Narani（feat. 新しい学校のリーダーズ）／Balming Tiger／新しい学校のリーダーズ
ReawakeR（feat. Felix of Stray Kids）／LiSA／Felix
Some Type Of Skin（feat. ATARASHII GAKKO!）／AURORA
【最優秀バイラル楽曲賞】
愛◆スクリ〜ム！／AiScReam
イイじゃん／M!LK
おつかれSUMMER／HALCALI
かわいいだけじゃだめですか？／CUTIE STREET
好きすぎて滅！／M!LK
倍倍FIGHT!／CANDY TUNE
【最優秀リバイバル楽曲賞】
Love so sweet／嵐
イケナイ太陽／ORANGE RANGE
シルエット／KANA-BOON
ロビンソン／スピッツ
若者のすべて／フジファブリック
【最優秀ロングヒット楽曲賞】
怪獣の花唄／Vaundy
かわいいだけじゃだめですか？／CUTIE STREET
倍倍FIGHT!／CANDY TUNE
満ちてゆく／藤井風
ライラック／Mrs. GREEN APPLE
【Best Japanese Song in Asia】
AIZO／King Gnu
IRIS OUT／⽶津⽞師
JANE DOE／⽶津⽞師、宇多⽥ヒカル
Pretender／Official 髭男 dism
愛♡スクリ〜ム！／AiScReam
【Best Japanese Song in Europe】
AIZO／King Gnu
IRIS OUT／⽶津⽞師
ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)／LiSA
オトノケ／Creepy Nuts
⾰命道中 - On The Way／アイナ・ジ・エンド
【Best Japanese Song in North America】
AIZO／King Gnu
IRIS OUT／⽶津⽞師
It's Going Down Now／Lotus Juice, Azumi Takahashi
Outlaws Get No Entry／岩崎琢（※「崎」は正式には「たつさき」）
オトノケ／Creepy Nuts
【Best Japanese Song in Latin America】
IRIS OUT／⽶津⽞師
The Lazy Song／DJ HASEBE
オトノケ／Creepy Nuts
⾰命道中 - On The Way／アイナ・ジ・エンド
真夜中のドア〜stay with me／松原みき
【最優秀海外ポップス楽曲賞】
Abracadabra／Lady Gaga
Golden／HUNTR/X
Manchild／Sabrina Carpenter
The Fate of Ophelia／Taylor Swift
Zoo（From “Zootopia 2”）／Shakira
【最優秀海外ロック楽曲賞】
catch these fists／Wet Leg
My Only Angel／Aerosmith ＆ YUNGBLUD
Red, White and Jersey／Bon Jovi
Smash It Like Belushi／Green Day
Up From the Bottom／LINKIN PARK
【最優秀海外ヒップホップ／ラップ楽曲賞】
Anxiety／Doechii
ExtraL（feat. Doechii）／JENNIE
KICK OUT／Travis Scott
NOKIA／Drake
Stop Playing With Me／Tyler, The Creator
【最優秀海外R＆B／コンテンポラリー楽曲賞】
CHANEL／Tyla
Cry For Me／The Weeknd
Jealous Type／Doja Cat
Play This Song (feat. Anderson .Paak)／Mariah Carey
Upside Down (Candy Crush)／Thundercat
【最優秀海外オルタナティブ楽曲賞】
12 to 12／sombr
Relationships／HAIM
Reliquia／ROSALÍA
Still Bad／Lizzo
Take me back／HAIM
Tonight／PinkPantheress
【最優秀K-POP楽曲賞】
Almond Chocolate／ILLIT
DIFFERENT／LE SSERAFIM
JUMP／BLACKPINK
like JENNIE／JENNIE
THIS IS FOR／TWICE
【最優秀J-POPアーティスト賞】
Mrs. GREEN APPLE
Official 髭男 dism
Vaundy
ちゃんみな
⽶津⽞師
【最優秀ロックバンド／ソロアーティスト賞】
King Gnu
ONE OK ROCK
RADWIMPS
サカナクション
スピッツ
【最優秀ヒップホップ／ラップアーティスト賞】
Creepy Nuts
LANA
m-flo
RIP SLYME
STUTS
【最優秀R＆B／コンテンポラリーアーティスト賞】
Fujii Kaze
宇多⽥ヒカル
久保⽥利伸
星野源
⼭下達郎
【最優秀オルタナティブアーティスト賞】
TOMOO
くるり
ハンバート ハンバート
⽺⽂学
離婚伝説
【最優秀ダンス＆ボーカルアーティスト賞】
BE:FIRST
HANA
NiziU
Number_i
XG
【最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞（グループ／ソロ）】
M!LK
SixTONES
Snow Man
timelesz
嵐
【最優秀ガールズアイドルカルチャーアーティスト賞（グループ／ソロ）】
CANDY TUNE
CUTIE STREET
FRUITS ZIPPER
超ときめき◆宣伝部（◆はハートマーク）
＝LOVE
【最優秀デジタルカルチャーアーティスト賞】
DECO*27
須田景凪／バルーン
ハチ
柊マグネタイト
星街すいせい
【最優秀K-POPアーティスト賞】
BLACKPINK
BTS
LE SSERAFIM
Stray Kids
TWICE
【最優秀DJ賞 in association with JDDA】
DaBook
DJ KOCO aka SHIMOKITA
DJ TATSUKI
RISA TANIGUCHI
\ØU$UK€ \UK1MAT$U
【最優秀ロングヒットアルバム賞】
ANTENNA／Mrs. GREEN APPLE
HELP EVER HURT NEVER／藤井風
LOST CORNER／⽶津⽞師
LOVE ALL SERVE ALL／藤井風
STRAY SHEEP／⽶津⽞師
strobo／Vaundy
ハレンチ／ちゃんみな
【Not Sponsored 記事】