人気パロディホラー『絶叫計画』シリーズの最新作『Scary Movie（原題）』が、『最終絶叫計画 令和！』の邦題で6月26日より日本公開されることが決定。あわせて予告編と本ビジュアル、場面写真が公開された。

参考：韓国発日常侵食型ミステリーホラー チュ・ヒョニョン主演『怪速急行■■行き』7月31日公開

2000年に公開され、世界中でヒットを記録した人気パロディ映画『最終絶叫計画』。その社会現象とも言える大ブームの立役者であり、パロディホラー旋風を巻き起こしたウェイアンズ兄弟が、2作目『最'新'絶叫計画』（2001年）以来、製作・脚本に復帰。26年前にゴーストフェイス“っぽい”殺人鬼から奇跡の生還を果たしたあの4人組が再び悪夢に巻き込まれる。3作目『最'狂'絶叫計画』（2004年）以来、実に22年ぶりに日本のスクリーンに帰ってくる。

映画『最終絶叫計画 令和！』本予告

公開された本予告は、地下鉄に突如現れた『M3GAN／ミーガン』風のAI人形がマスクをとると、『スクリーム』でお馴染みのゴーストフェイスが登場する。そのほか、『罪人たち』で強い存在感を残した3人の怪しい訪問者や『WEAPONS／ウェポンズ』に登場する不気味なポーズで夜の街を走る子どもたちなど、話題のホラー映画を彷彿とさせるキャラクターたちが続々と登場し、カオスな大暴走を繰り広げる。さらに性別や人種に斬り込む際どいジョークを連発したり、『テリファー』のアート・ザ・クラウン風の不気味なサンタクロースが子どもたちによからぬプレゼントを贈る様子などが映されている。

あわせて公開された本ビジュアルは、有名キャラクターやキャスト陣の生首が棚にズラリと陳列されたデザインとなっている。

また場面写真では、天井から降り注ぐ謎の白い物体にまみれながら、ソファで驚愕の表情を浮かべるショート（マーロン・ウェイアンズ）の姿や、『スクリーム』に出てくるあのリポーター“っぽい”女性が、おもちゃのバッジやトランシーバーをぶら下げた警察官にインタビューをする一幕、そしてホームパーティを楽しんでいた矢先、まさかの来訪者に呆然と立ち尽くすお馴染みの面々の姿が切り取られている。

（文＝リアルサウンド映画部）