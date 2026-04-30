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文明の利器から離れなくても、それはそれでいい。

日常から離れてゆっくりと自然を楽しむ。いいですよね。キャンプやピクニックって。でも、別に完全に文明離れする義務はないわけで。

たとえば今なら、ポータブル電源があれば、より快適で身近になりますし、持って行くアイテムたちの幅も広がりますよね。

でも、ポタ電って高いしなぁ…ってあるじゃないですか。いいタイミングです。

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定番、ジャクリの大容量ポタ電。なんと42％OFFとかいう投げ売り状態です。

持ち運びしやすく、大容量・高出力。家電もOK

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ポータブル電源って容量や出力によって「使える家電」が変わってきますけど、コイツは10,70Whの大容量かつ、1,500W（瞬間最大3,000W）の高出力モデル。

おかげで、トースターやIHヒーターといった熱を発生させる系家電にも対応できるんです。上のイラストにもありますが、トースターなら1.4時間稼働OK。電子レンジでも0.8時間稼働します。

え？短い？ いやいや、1時間も連続でパンを焼くのはパン屋さんくらいですから、キャンプなら十分ですよ、十分！

車中泊やキャンプ泊でちょっと肌寒いな…となったとしても、電気毛布持ち込めば一晩余裕で電力持ちますからね。これは頼もしい。

なおかつ、この容量のポタ電としては持ち運びしやすいサイズ感に収まっているのも高評価ですね。車での移動メインなら問題ないでしょう！

日常の安心感としてもアリ。10年持つ長寿命モデル

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たまにのアウトドアのためだけにそのコストは…。とかもありますよね。わかる。

でも、こちらのモデルはパススルー機能を備えたUPS（無停電電源装置）としても使えるので、停電の時にPCを守ってもらえます。シャットダウンまでの間の時間稼ぎをしてくれますね。

また、もし2〜3時間停電が続いたとしても、コイツからスマホは充電できるし、LEDライトで明るさ確保、IHヒーターでご飯の準備…などもOK。それって安心感、バカ高いのでは？

なお、充電サイクルは約4,000回と、毎日使っても10年くらいは持つスタミナ制があるので、普段からジャカジャカ使って「ここに電気が欲しい」を解決してみません？

ちなみに…

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コンパクトな入門モデルも35％OFFで狙い目です。

使える家電は限られますけど、照明や扇風機、スマホ、ノートPCの充電に限るならこっちの方がお手軽＆安くていいチョイスかも？

Source: Amazon（1、2）

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