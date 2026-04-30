ユニクロだけの限定モンチッチも！UNIQLOと初コラボ「UTモンチッチ」新作がめちゃかわだよ〜♪

ユニクロのグラフィックTシャツブランド「UT」が、世界中でブームを生んでいるモンチッチと初めてのコラボレーション！

（写真）ユニクロだけの限定モンチッチも！【UT×モンチッチ】新作Tシャツ

とってもかわいいTシャツが誕生しました。

今回は、2026年5月1日（金）発売の、めちゃかわUTを全チェックします！

UTを着用したユニクロだけの限定モンチッチも！

【ユニクロ×モンチッチ】モンチッチが曜日ごとに異なるUTの着こなしを披露する「7日間スタイリング」月曜日

モンチッチデザインのTシャツはWOMEN4柄（各1,990円）、GIRLS4柄（各990円）での展開。

今回はWOMENに注目しました。

歴代のモンチッチが勢揃いしたオフホワイト、フロントに青い目をした昔のモンチッチとロゴがプリントされたパープル、人気のベビチッチの写真を使用したナチュラル、胸元にカラーズのモンチッチが描かれたダークブラウンです。

いずれもXSから3XLの展開で、カジュアルに着こなせそう。

スペシャルサイトにはモンチッチUTの発売を記念して、モンチッチと「KAWAII LAB. MATES」が曜日ごとに異なるUTの着こなしを披露する「7日間スタイリング」が登場！

UTを着用したユニクロだけの限定モンチッチがかわいすぎるんです〜！

ぜひスタイリングの参考にしてみてくださいね！

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ノベルティとして、「GIRLS/WOMEN モンチッチ UT」含む税込み1,980円以上購入の方を対象に先着で、ユニクロオリジナル「UT オリジナルモンチッチステッカー」を1枚プレゼント。

さらに、発売を記念して4月30日（木）23:59の期間まで「300体限定！UT モンチッチ キーチェーンプレゼントキャンペーン」も行われています。公式サイトを覗いてみてくださいね。

世界中で愛されるモンチッチの特別なUTで、ぜひGWのお出かけを楽しんではいかが？

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※価格はすべて税込みです

【ノベルティに関して】

※数に限りがあり、なくなり次第終了となります。

※店舗により配布数量が異なります。

※一部店舗では実施しておりません。

※「ORDER & PICK」をご利用の場合は、プレゼントの対象外となります。

※オンラインストアでは抽選となります。

※モンチッチ UT とその他の商品を組み合わせてご購入の場合も配布対象となります。