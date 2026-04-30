優柔不断な人に強めの発言はNG！相手の気持ちを損なわずに、決断を促す「魔法の言葉」とは？【ズルい言い換え事典】

優柔不断な人に強めの発言はNG！相手の気持ちを損なわずに、決断を促すゼイガルニク効果を使った「魔法の言葉」とは

完了を促す魔法の言葉を使おう

ゼイガルニク効果の使い方

優柔不断な人と話をするとき、つい「はっきり言ってくれませんか？」と、強めの発言をしてしまうと印象を悪くしてしまう。

では、相手の気持ちを損なわずに、決断を迫るにはどうするべきか？ そういったときは、決断を促す「ということは？」という質問に答えさせることが、解決への早道だ。

これは「ゼイガルニク効果」という完了を促す効果を取り入れた文脈のテクニック。人は、完了したことには関心がなくなり、未完成のものは、完了させようと努力する。だから、ドラマなどのクライマックスで「つづく」と表記されると、次が見たくなるのだ。

対話においてのゼイガルニク効果の使い方

「つまり、 どういうこと?」「結論を言うと?」なども同じように、完了という答えに導きやすくなる。

商品販売においてのゼイガルニク効果の使い方

ストーリー性のあるシリーズものを選ぶとコンプリートしようと全部集める。

【出典】『ズルい言い換え事典』

監修：齊藤 勇 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

1943年山梨県生まれ。文学博士。対人心理学者。早稲田大学大学院文学研究科博士課程修了。立正大学心理学部名誉教授、大阪経済大学客員教授、日本ビジネス心理学会会長、日本あいづち協会理事長。