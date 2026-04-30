【Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク】 開催期間：4月30日9時～5月3日23時59分

Amazonにて開催されている「Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク」の対象商品にエポック社の「野球盤 3Dエース モンスターコントロール」が追加された。

本商品は、「3Dコントロールピッチング」機能を搭載しており、高中低、左右中央の9方向への投げ分けができる。また、ピッチャーによる投球の高低差に対応できる「3Dスラッガー機能」や、トラッキンググリッドセンサーによって、カラー電光掲示板に球速と投球コースが表示される「スピードガン電光掲示板」も搭載されている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【セット内容】

野球盤本体、バックネット（左・中央・右）×各1、外周フェンス（左・右）×各1、ウォールパーツ×4、スピードガン電光掲示板、ボール×6、カウントピン×3、照明パーツ（四角・台形）×各2、グローブポケット×4、看板パーツ×4、ユーザーシール、取扱説明書、バット用ゴム×3、バッター人形（右打ち・左打ち）×各1、ピッチャー人形、ランナー人形×3、フィールダー人形×7

(C)EPOCH