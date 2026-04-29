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不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が、信用金庫を活用した不動産取得の実践的な手法を解説している。信用金庫は、地域の中小企業や事業者を支援することを存在意義とする金融機関だ。銀行に比べて営業エリアが厳密に定められており、支店ごとに融資対象となる物件と債務者の範囲が絞られている。



裏を返せば、そのエリア内に物件と借り手の双方が収まっていれば、銀行では対応が難しい規模の小さな事業者でも親身に相談に乗ってもらえる可能性がある。金利は銀行より高めになる傾向があるものの、それを補う独自の柔軟性を持つ点が信用金庫の特徴だ。



木村氏が強調するのは、信用金庫が「人」を見るという点だ。年収や属性よりも、経営者としての誠実さ、事業計画の具体性、そして地域貢献への姿勢が評価軸になる。スーツを着用し、決算書や今後の事業計画書を整えて訪問するだけで、担当者の印象は大きく変わるという。サラリーマンとして融資を求める場合も、「不動産賃貸経営を事業として行っている」という立ち位置を明確に示すことが不可欠だ。



エリア外の信用金庫を活用したい場合には、その地域に法人を設立し、実態のある事務所を構えるという手段が有効だと木村氏は言及する。机や椅子、プリンター、郵便受けの整備はもとより、看板の設置や定期的な出社など、実際に事業が営まれているという実態が問われる点は見落としがちなポイントだ。形だけの事務所では担当者の訪問調査を乗り越えられないと警告する。



さらに、2026年7月から金融庁の指導により信用金庫・信用組合の融資審査が厳格化される方針が示されている。過去の不正融資問題を受けたものであり、今後は事前の信用構築と事業実績の積み上げがより重要になる。木村氏は、物件を先に探すのではなく、まず融資を受けたい信用金庫のエリアを把握し、そこに合ったストーリーを構築することが攻略の核心だと指摘する。



動画のアフタートークでは、三重県の事例として利回り約12%・価格約8,000万円の物件を、20年・金利2%台でほぼフルローンにより取得した実績が紹介された。毎月の利益と将来の売却益を合わせると、1棟で得られるリターンの規模感は相当なものになる。信用金庫という金融機関を深く理解し、適切な戦略で臨むことが、不動産投資の成否を大きく左右する一因となり得る。