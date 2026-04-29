本拠地マーリンズ戦

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地マーリンズ戦に先発登板し、6回5安打2失点（自責1）9奪三振と力投するもチームは1-2で敗れ、大谷は今季1敗目を喫した。試合後、相手指揮官は「対戦するのは非常にタフだ」と称賛していた。

大谷は初回に二塁打を許すも無失点。しかし、2回だった。先頭を死球でランナーを出すと、二盗を狙った走者に対し二塁への送球が逸れた。三塁まで進塁されると、1死から犠飛で失点。続く打者を二ゴロに打ち取るも先制を許した。

3、4回を無失点で切り抜けるも、5回に四球と犠打でチャンスを作られると2死から2番ストワーズにタイムリーを許した。その後も満塁のピンチを迎えるも三振で何とか切り抜けた。6回は持ち直して3奪三振。しかし、打線の援護はなかった。

試合後、マーリンズのクレイトン・マッカロー監督は報道陣の囲み取材で大谷について「彼はスプリット、速球、大きなスイーパーを持っていて、対戦するのは非常にタフだ」と称賛。「ウチの打者たちは打席で非常に勝負強く、粘り強く戦ってくれた。今日の彼は、普段ほど制球が鋭くない場面があったので、そこを見逃さずに球数を投げさせ、チャンスをものにできた」「全員で掴んだ勝利だよ」と自軍の打者を称えていた。



（THE ANSWER編集部）