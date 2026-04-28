この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ゴールドカードマニアチャンネル」が、「【4月30日まで】三井住友カードゴールド（NL）の初年度年会費無料キャンペーンで発行するか悩んでいる人へ」と題した動画を公開した。

動画では、SNSで「最強」と話題の三井住友カードゴールド（NL）について、マニアの視点からメリットとデメリットを徹底解説している。



動画の序盤、マニアさんは同カードについて「持っていて損はない」と評価。「最強のクレカは存在しない」としつつも、多くの人におすすめできる一枚だと語る。

特徴的なのは「ナンバーレス」のデザインで、券面に番号がないため盗み見られるリスクが物理的にゼロになっている。

基本還元率は0.5%だが、対象のコンビニや飲食店でスマホタッチ決済を利用することで、還元率が一気に7.0%まで跳ね上がる点が「最強」たる所以だと説明した。



一方で、Androidスマホユーザーへの「超絶注意点」として、国際ブランドに「Mastercard」を選ぶとタッチ決済に対応しておらず、7%還元の恩恵を受けられないと警告。

Androidユーザーには「Visa」ブランドでの発行を強く推奨している。さらに、年間100万円を利用する「100万円修行」を達成すれば、翌年以降の年会費が「永年無料」になるうえ、毎年1万ポイントのボーナスが付与されるという大きな恩恵も紹介した。



動画の終盤では、スマホタッチ決済のみが高還元の対象となる点や、旅行傷害保険が最高2,000万円とやや弱めであるというデメリットにも言及。

最後に、4月30日までに申し込むと初年度年会費が無料になるキャンペーン中であることに触れ、「迷うくらいなら1度発行してみるのがおすすめ」と視聴者の背中を押す形で締めくくっている。



【投稿者紹介】

・名前「タイジュ＠ゴールドカードマニア」

これまでに40枚以上のクレジットカードを発行し、年会費無料のものを中心に10枚以上のゴールドカードを発行。

「誰か1人にでも”役に立った”」と思ってもらえる情報発信を目指して活動中。

Youtubeチャンネルの他に、ウェブサイト「ゴールドカードマニア」も運営中。



・Youtubeチャンネル「ゴールドカードマニアch」

http://www.youtube.com/@gold-card-mania

・ウェブサイト「ゴールドカードマニア」

https://gold-card-mania.com/