「めっちゃかわいい」「たまらん」日本代表は柴犬！ W杯出場各国の“ペット用ユニ”着用、ワンちゃんたちのショットが話題「ポメラニアン選手、実にあざとい！」

「めっちゃかわいい」「たまらん」日本代表は柴犬！ W杯出場各国の“ペット用ユニ”着用、ワンちゃんたちのショットが話題「ポメラニアン選手、実にあざとい！」