「めっちゃかわいい」「たまらん」日本代表は柴犬！ W杯出場各国の“ペット用ユニ”着用、ワンちゃんたちのショットが話題「ポメラニアン選手、実にあざとい！」
北中米ワールドカップ出場各国のユニホームを着た“ワンちゃん”のショットが話題だ。
スポーツブランドのアディダスは４月27日、公式Xで北中米ワールドカップ出場各国のユニホームを着用したペットたちのキュートな写真を投稿した。
なかでも注目を集めているのが、サッカー日本代表のユニホームに身を包んだ柴犬のショットだ。凛とした佇まいと愛らしい表情のギャップが絶妙で、一目見た瞬間に思わず頬が緩む一枚となっている。
この投稿にはSNS上でも反響が広がり、「めっちゃかわいい」「たまらん最高」「日本優勝」「ポメラニアン選手、実にあざとい！」「鬼かわ」など、称賛と癒しの声が続々と上がった。
６月11日に開幕する北中米ワールドカップは史上最多の48か国が出場。日本はグループFに入り、オランダ代表、チュニジア代表、スウェーデン代表と対戦し、決勝トーナメント進出を目指す。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】“かわいい代表”ワンちゃんたちのW杯各国ユニホーム姿！
スポーツブランドのアディダスは４月27日、公式Xで北中米ワールドカップ出場各国のユニホームを着用したペットたちのキュートな写真を投稿した。
なかでも注目を集めているのが、サッカー日本代表のユニホームに身を包んだ柴犬のショットだ。凛とした佇まいと愛らしい表情のギャップが絶妙で、一目見た瞬間に思わず頬が緩む一枚となっている。
この投稿にはSNS上でも反響が広がり、「めっちゃかわいい」「たまらん最高」「日本優勝」「ポメラニアン選手、実にあざとい！」「鬼かわ」など、称賛と癒しの声が続々と上がった。
６月11日に開幕する北中米ワールドカップは史上最多の48か国が出場。日本はグループFに入り、オランダ代表、チュニジア代表、スウェーデン代表と対戦し、決勝トーナメント進出を目指す。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】“かわいい代表”ワンちゃんたちのW杯各国ユニホーム姿！