北中米W杯がいよいよ６月11日に開幕を迎える。(C)SOCCER DIGEST

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　北中米ワールドカップ出場各国のユニホームを着た“ワンちゃん”のショットが話題だ。

　スポーツブランドのアディダスは４月27日、公式Xで北中米ワールドカップ出場各国のユニホームを着用したペットたちのキュートな写真を投稿した。

　なかでも注目を集めているのが、サッカー日本代表のユニホームに身を包んだ柴犬のショットだ。凛とした佇まいと愛らしい表情のギャップが絶妙で、一目見た瞬間に思わず頬が緩む一枚となっている。
 
　この投稿にはSNS上でも反響が広がり、「めっちゃかわいい」「たまらん最高」「日本優勝」「ポメラニアン選手、実にあざとい！」「鬼かわ」など、称賛と癒しの声が続々と上がった。

　６月11日に開幕する北中米ワールドカップは史上最多の48か国が出場。日本はグループFに入り、オランダ代表、チュニジア代表、スウェーデン代表と対戦し、決勝トーナメント進出を目指す。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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