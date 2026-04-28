全国公開中の劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の副音声プレミアムトーク上映、応援上映、SCREENX／ULTRA 4DXでの上映が決定した。

参考：『名探偵コナン』沢城みゆきは“萩原千速”をどう継いだ？ 田中敦子さんの魂を宿した表現

原作者・青山剛昌によるコミックスが108巻を超え、全世界で累計発行部数2.7億部を突破、TVアニメシリーズも放送1100回を超える『名探偵コナン』。昨年公開された劇場版28弾『名探偵コナン 隻眼の残像』は興行収入147.4億円を記録し、3年連続100億円突破＆2年連続で観客動員数1000万人突破という、邦画初となる新記録を打ち立てた（興行通信社調べ）。

『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は4月10日に公開され、公開から17日間で観客動員533万人、興行収入79.8億円を突破した。

本作の大ヒットを記念し、5月1日より各劇場の上映期間中にプレミアムトーク上映（副音声上映）が実施される。江戸川コナン役の高山みなみをはじめ、萩原千速役の沢城みゆき、横溝重悟役の大塚明夫、世良真純役の日髙のり子の声優4名と監督の蓮井隆弘が参加する。

冒頭から声優陣が監督を質問攻めにする和気あいあいとしたムードでスタートし、劇場版初登場の千速を演じることとなった沢城の想いも語られながら、アフレコ収録時のエピソードや、音へのこだわり、作画の違いといった監督目線で語られる制作秘話なども明かされる。また、複数回鑑賞する際の注目ポイントなども語られている。

副音声上映は、スマートフォンアプリ「HELLO! MOVIE」を事前にダウンロードし、本作の副音声データを取得した上で、劇場内でイヤホンを装着して聴く形式となる。副音声データは4月28日午前7時よりダウンロード可能となる。

また、発声OKの応援上映「限界突破（リミットブレイク）応援上映！」の開催も決定。第1回目は5月7日19時より、舞台となった横浜の劇場を含む全国6都道府県8劇場で実施される。

さらに5月22日には、自動制御ペンライト演出が加わったバージョンでの応援上映が実施される。特殊な自動制御ペンライトを持参すると、本編のセリフ、音楽、効果音などの演出や、キャラクターのイメージカラーに合わせて（コナンはブルー、萩原千速はパステルブルー、萩原研二はライトグリーン、松田陣平はパープル、世良真純はレッドなど）、ペンライトの色が自動で変化する。爆発シーンでペンライトが激しく点滅したり、萩原千速が白バイで犯人を追跡するシーンでは、バイクのテールランプと連動するように色が変化するなどの演出が加わる。

加えて、5月8日よりSCREENX、ULTRA 4DXでの上映も決定した。劇場版『名探偵コナン』としては前作で初めて実施された両形式だが、今年は全てのアクションシーンが3面スクリーンに広がり、スケールアップしている。萩原千速の白バイと謎の黒いバイクによる激しいバイクチェイスシーンや、横浜中を巻き込む大爆発、クライマックスで繰り広げられるベイブリッジでのダイナミックなアクションなどを没入感と臨場感で体験できる。あわせてエクスクルーシブビジュアルも公開された。

◼️イベント情報【プレミアムトーク上映（副音声上映）】実施期間：5月1日（金）～各劇場上映期間中※全国の上映劇場・全上映回参加：高山みなみ（江戸川コナン役）、沢城みゆき（萩原千速役）、大塚明夫（横溝重悟役）、日髙のり子（世良真純役）、蓮井隆弘（監督）

【限界突破（リミットブレイク）応援上映！（通常版1回目）】実施日時：5月7日（木）19:00～（全国一斉上映）実施劇場：全国6都道府県8劇場TOHOシネマズ すすきの／横浜ブルク13／TOHOシネマズ 日比谷／TOHOシネマズ 新宿／TOHOシネマズ 池袋／ミッドランドスクエアシネマ／TOHOシネマズ 梅田／TOHOシネマズ 天神

【限界突破（リミットブレイク）応援上映！（自動制御ペンライト演出付き1回目）】実施日時：5月22日（金）19:00～（全国一斉上映）販売開始：5月1日（金）0:00～（各劇場HPにて販売）実施劇場：全国5都道府県7劇場TOHOシネマズ すすきの／TOHOシネマズ 日比谷／TOHOシネマズ 新宿／TOHOシネマズ 池袋／ミッドランドスクエアシネマ／TOHOシネマズ 梅田／TOHOシネマズ 天神

【SCREENX／ULTRA 4DX上映】5月8日（金）より上映開始（文＝リアルサウンド編集部）