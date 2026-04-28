なにわ男子 大西流星が金髪にイメチェン！ timelesz 松島聡が「天使降臨」と絶賛
なにわ男子の大西流星が、4月27日（月）に自身のInstagramを更新。金髪にイメージチェンジした姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】松島聡も「天使降臨」と絶賛！ 大西流星の金髪姿
■雰囲気ガラリ
今回投稿されたのは、「変身完了」とコメントが添えられた5枚の写真。
大西といえばサラリとした黒髪が印象的だが、今回は金髪にイメージチェンジし、雰囲気をガラリと変えた姿を披露している。
この投稿を見たファンからは、「男前増して、色気が」「美しいのは変わらないけどイメージ変わるね」「びっくり！似合いすぎてる！」などと驚きのコメントが飛び交っている様子。
また、timeleszの松島聡が「天使降臨」とコメントし、大西の金髪姿を絶賛している。
ちなみに、なにわ男子は7月11日（土）からの北海道公演を皮切りに、全国9都市を巡るアリーナツアーを開催予定。金髪姿の大西をステージで見ることができるのか、ファンは注目だろう。
引用：「大西流星」Instagram（@08.07_ryuche）
【写真】松島聡も「天使降臨」と絶賛！ 大西流星の金髪姿
■雰囲気ガラリ
今回投稿されたのは、「変身完了」とコメントが添えられた5枚の写真。
大西といえばサラリとした黒髪が印象的だが、今回は金髪にイメージチェンジし、雰囲気をガラリと変えた姿を披露している。
この投稿を見たファンからは、「男前増して、色気が」「美しいのは変わらないけどイメージ変わるね」「びっくり！似合いすぎてる！」などと驚きのコメントが飛び交っている様子。
また、timeleszの松島聡が「天使降臨」とコメントし、大西の金髪姿を絶賛している。
ちなみに、なにわ男子は7月11日（土）からの北海道公演を皮切りに、全国9都市を巡るアリーナツアーを開催予定。金髪姿の大西をステージで見ることができるのか、ファンは注目だろう。
引用：「大西流星」Instagram（@08.07_ryuche）