大森元貴が第1弾アーティストに決定！TikTokがApple Musicと連携した新機能「リスニングパーティー」を日本初展開

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ショートムービープラットフォーム「TikTok（ティックトック）」は、Apple Musicと連携した新機能「リスニングパーティー（Listening Party）」（以下、リスニングパーティー）を日本で初展開。その第1弾アーティストに大森元貴が決定した。

■大森元貴本人が「リスニングパーティー」内のチャットに参加

「リスニングパーティー」は、ユーザーがお気に入りのアーティストの楽曲をリアルタイムで一緒に聴きながら、互いに交流したり、セッション中にアーティストと直接コミュニケーションを取ることが可能な新しい音楽体験を提供する機能。

Apple Musicと連携し、加入者は「楽曲をフル尺再生（Play Full Song）」を通じてTikTokアプリを離れることなくフル尺で再生でき、音楽をより手軽に楽しめるようになる。

今回、日本人アーティスト第1弾として、大森元貴と「リスニングパーティー」の実施が決定。「リスニングパーティー」内では、4月27日にリリースされた新曲「催し」に加え、2月にリリースされたEP『OITOMA』の楽曲も合わせて視聴することが可能となり、「リスニングパーティー」内でしか聴くことができないボイスメッセージや、再生回数に応じて獲得できる限定画像や動画なども用意されている。

また、4月27日20時には、大森元貴本人が「リスニングパーティー」内のチャットに参加することが決定。楽曲を聴きながらチャットを通じてユーザーと直接会話をする予定だ。

■リリース情報

2026.04.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「催し」

■【画像】「催し」の配信ジャケット

■関連リンク

大森元貴：TikTok 「リスニングパーティ（Listening Party）」

https://vt.tiktok.com/ZSHcrr9p7/

実施期間：2026年4月27日（月）18:00～5月3日（日）23:59

大森元貴 OFFICIA TikTok

大森元貴「催し」楽曲詳細ページ

https://www.tiktokv.com/i18n/share/music/7631520295715522561

大森元貴 OFFICIAL SITE

http://motoki-ohmori.com/

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com/