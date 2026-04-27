赤ちゃんを温かく見守るわんちゃんの光景が、51万再生を突破してたくさんの人に笑顔を届けています。わんちゃんの毛に触りたそうにしている娘ちゃんの様子を見て、気を使ってあげるわんちゃんの光景には、「尊すぎて涙出てきます」「なんて幸せな光景」と温かいコメントが寄せられることに。幸せいっぱいのひとときが癒しを届けています。

【動画：『大型犬のモフモフな毛』に興味津々な赤ちゃん→ワンコが気を遣って…尊すぎる『まさかの対応』】

ルナちゃんのモフモフな毛が気になる娘ちゃん

TikTokアカウント『ルナ（elenal_373）』に投稿されたのは、わんちゃんと赤ちゃんの微笑ましいひとときの様子。その日、飼い主さんの娘ちゃんは、シベリアンハスキーのルナちゃんが近くにやってくると、両手を大きく広げて嬉しそうに立ち上がったとのこと。

ルナちゃんのモフモフの毛が気になって仕方がない娘ちゃんは、そのふかふかの体をじっと熱心に眺めていたといいます。

娘ちゃんの様子に気づいたルナちゃんは…

ルナちゃんのモフモフの毛に目を輝かせて興味津々のご様子の娘ちゃん。そんな娘ちゃんの様子に気づいたルナちゃんは、娘ちゃんのそばにストンと腰を下ろしたそう。そして娘ちゃんに背中を向けると、ちらちらと娘ちゃんの 様子を覗いていたといいます。

その姿は、幼い妹を見守るお姉ちゃんのよう。モフモフなお姉ちゃんのことが大好きな娘ちゃんと、娘ちゃんを見守るルナちゃんの光景に、なんだかほっこりしてしまいます。

子守上手なルナちゃんにほっこり♪

自分の毛で遊んでいる娘ちゃんを見たルナちゃんは、そのままゆっくり遊ばせてあげようと思ったのか、ゴロンと横になり始めたそう。そんなルナちゃんの様子を見た娘ちゃんは、今度は毛ではなくルナちゃんと遊びたくなったご様子。床の匂いを嗅ぐルナちゃんの隣に座ると、お顔を覗き込んだり、しっぽを握ったりと興味津々です。

ゆっくりしようとしていたところにイタズラをされて、ルナちゃんが怒ってしまうのでは…と思いきや、そんな心配はいらなかったようです。ルナちゃんは娘ちゃんがどれだけ自分にイタズラをしてきても、静かに優しく見守ってくれていたそう。そんな子守上手な姿からは、強くて優しいお姉ちゃんの雰囲気が滲み出ていたといいます。

こちらの投稿を見た人からは、「赤ちゃんのことチラチラ横目で見てて最高」「お尻を向けるのは信頼してる証」「仲よしだね～♡」と、温かいコメントがいくつも寄せられることに。

TikTokアカウント『ルナ』では、そんな子守上手な長女ルナちゃんや、ハスキー犬のライガ君とチワワのアッシュ君の日常の様子も投稿されていますよ。

ルナちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ルナ（elenal_373）」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。