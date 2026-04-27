【天穂のサクナヒメ～ヒヌカ巡霊譚～】 7月27日16時59分 サービス終了予定

東宝が展開するゲーム事業レーベル「TOHO Games」は、Android/iOS用稲作シミュレーション×探索バトルRPG「天穂のサクナヒメ～ヒヌカ巡霊譚～」について、7月27日16時59分をもってサービスを終了すると発表した。

本作は、和風アクションRPG「天穂のサクナヒメ」をベースとしたアプリゲーム。稲作シミュレーションと探索バトルの異なる遊びを繰り返しながら、キャラクターを強化しストーリーを進めていく内容となっていた。

2026年2月5日に配信開始となったばかりだが「今後お客様にご満足いただけるサービスの提供が困難である」という判断に至り、7月27日16時59分をもってサービス終了となることが発表された。既に「おまもり」は販売停止となっており、有償の「八雲小片」については5月28日10時59分に販売停止予定となっている。

サービス終了までの期間には、新章や新キャラクターを追加するほか、各種キャンペーンを開催予定。なお、配信予定となっていたSteam版は中止となり、5月28日10時59分をもってストアページが公開停止となる。

(C)えーでるわいす／「天穂のサクナヒメ」製作委員会

(C)えーでるわいす／TOHO CO., LTD.

