スマホゲーム「天穂のサクナヒメ～ヒヌカ巡霊譚～」が7月27日にサービス終了。リリースから約半年でSteam版の配信は中止に
【天穂のサクナヒメ～ヒヌカ巡霊譚～】 7月27日16時59分 サービス終了予定
(C)えーでるわいす／「天穂のサクナヒメ」製作委員会
東宝が展開するゲーム事業レーベル「TOHO Games」は、Android/iOS用稲作シミュレーション×探索バトルRPG「天穂のサクナヒメ～ヒヌカ巡霊譚～」について、7月27日16時59分をもってサービスを終了すると発表した。
本作は、和風アクションRPG「天穂のサクナヒメ」をベースとしたアプリゲーム。稲作シミュレーションと探索バトルの異なる遊びを繰り返しながら、キャラクターを強化しストーリーを進めていく内容となっていた。
2026年2月5日に配信開始となったばかりだが「今後お客様にご満足いただけるサービスの提供が困難である」という判断に至り、7月27日16時59分をもってサービス終了となることが発表された。既に「おまもり」は販売停止となっており、有償の「八雲小片」については5月28日10時59分に販売停止予定となっている。
サービス終了までの期間には、新章や新キャラクターを追加するほか、各種キャンペーンを開催予定。なお、配信予定となっていたSteam版は中止となり、5月28日10時59分をもってストアページが公開停止となる。
いつも『天穂のサクナヒメ～ヒヌカ巡霊譚～』をご利用いただき、誠にありがとうございます。- 天穂のサクナヒメ～ヒヌカ巡霊譚～ (@sakuna_hinuka) April 27, 2026
このたび『天穂のサクナヒメ～ヒヌカ巡霊譚～』は、誠に勝手ながら2026年7月27日（月）16:59をもちまして、サービスの提供を終了させていただくこととなりました。…
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